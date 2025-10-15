Andy no se va a quedar callado y prepara el golpe final contra Lucas: «Olvídate de mí»

Hace tan solo unos días, concretamente el viernes 10 de octubre, los más fieles seguidores de Andy y Lucas pudieron disfrutar del último concierto de su trayectoria profesional, dentro de su gira Nuestros últimos acordes, que se celebró en el madrileño Palacio Vistalegre. Tras más de dos décadas trabajando como dúo, ambos pusieron punto y final a esta etapa profesional de sus vidas. No podemos dejar de mencionar que existía cierta tensión entre ellos, a pesar de tratarse de un día sumamente señalado y tras todo lo vivido en los últimos años. Por cómo se comportaron frente a los medios de comunicación, así como en el escenario, Andy y Lucas dejaron en evidencia la mala relación que hay entre ellos. Pero no todo queda ahí, puesto que todo fue más allá cuando, tan solo unas horas después de ese concierto, Andy sorprendió con un impactante comunicado: iba a comenzar su carrera en solitario.

«Tras dos décadas de éxitos, más de dos millones de discos vendidos y más de 800 escenarios recorridos, Andy arranca su carrera en solitario dejando atrás el dúo que le dio la fama», se puede leer en el texto compartido por el ya ex integrante del dúo Andy y Lucas. Pero no todo quedó ahí, puesto que el gaditano terminó este comunicado con una frase que muchos interpretaron como un dardo envenenado contra el que fuese su compañero: «El silencio rompió su tiempo, libertad, paz y salud». Sin duda, un mensaje que marcó un gran punto de inflexión no solamente en la recién estrenada carrera en solitario de Andy Morales, sino también por haber puesto punto y final, de forma verdaderamente tajante, a su carrera profesional junto a Lucas González. Era el momento de comenzar una nueva etapa, y hacerlo de tal forma que cortase cualquier tipo de vínculo con el exitoso dúo del que formó parte.

Como no podía ser de otra manera, el programa No somos nadie quiso hacerse eco de esta noticia. De hecho, fue su compañera Marta Riesco quien ya adelantó que Andy Morales estaba preparando su carrera en solitario, algo que confirmó el propio artista horas después de su último concierto como parte de Andy y Lucas.

En la nueva entrega del magazine que se emite en Canal Quickie y TEN han dado más detalles sobre ese primer single del álbum de Andy, que podría ver la luz antes de Navidad. De esta forma, su proyecto se prevé que sea uno de los más esperados de cara a 2026. Oscar Repo, que conectó en directo con No somos nadie, ha dado más detalles sobre esta nueva etapa del gaditano.

Así pues, desveló que el álbum llevará por título Solo y, entre las canciones que incluirá, habrá una que estará inspirada en ese vínculo profesional con Lucas González. El comunicador ha ido más allá: «Duda si lanzarla como single, y se llama Marioneta». Pero no todo queda ahí, ya que ha dado a conocer algún verso de la letra de este tema.

«Quédate con tu nuevo disco y olvídate de mí», hizo saber. De esta forma, quedaría aún más en evidencia el posible distanciamiento que existe entre Andy y Lucas desde hace un tiempo, a pesar de las décadas en las que han trabajado juntos hasta convertirse en uno de los dúos más exitosos de los últimos años.