La relación entre Andy y Lucas, al límite: «No se hablan en ningún caso»

Andy y Lucas se despiden el próximo viernes 10 de octubre de sus seguidores en un concierto que debería de ser una enorme fiesta, pero parece que llega en el peor momento de la relación entre los dos amigos y cantantes. Según Saúl Ortiz, periodista y colaborador del programa Fiesta, de Telecinco, la relación entre ambos es tan mala que ahora mismo no se hablan y que todas las comunicaciones se realizan vía abogados, algo que está pasando después de polémicas y cancelaciones de conciertos de última.

El final de este dúo está siendo más triste de lo esperado, después de que su gira de despedida se haya alargado hasta los dos años desde que anunciaron los problemas de corazón de Lucas, que le obligan a retirarse de los escenarios. Desde que saliese a la luz un programa, también de Mediaset, en el que Lucas dejaba en muy mal lugar a Andy, todo se ha complicado entre ellos. En el citado espacio, llegó a decir que toda la responsabilidad del grupo caía sobre sus hombros, ya que su compañero era incapaz de hacer esa labor, aunque segundos después quiso matizar sus palabras para «no hundirle», aunque la frase ya estaba dicha.

Después de esas declaraciones llegó la cancelación de un concierto en La Coruña con apenas unas horas de antelación y varias declaraciones de Andy en las que deja caer que ahora sí podría estar pensando en comenzar una carrera en solitario. En 2024, tal y como contó a Happy FM en una entrevista, no se imaginaba subir a un escenario sin su amigo del alma, algo que ha cambiado en un año.

Tal y como aseguran en Fiesta, el final de la gira Nuestros últimos acordes está siendo una tortura y los dos artistas no se dirigen la palabra, tanto que sólo se comunican a través de sus abogados. «La información que tengo es que no hablan y ha llegado un punto en que, cuando hay que hacer una comunicación entre ambas partes, lo hacen por sus abogados», decía Saúl Ortiz en el programa.

«No se hablan en ningún caso. Están en una situación muy compleja. Su representante está intentando que la sangre no llegue al río, pero es muy complicado», continúa diciendo.

Aunque hace días que concedió una entrevista, la postura de Andy ha cambiado radicalmente, tanto que ahora prefiere no dar declaraciones a los medios y guardar silencio. «Es muy discreto, somos muchos lo que le hemos llamado y lo que hace es bloquear el teléfono a los compañeros que se interesan por esta situación», comenta.

¿Cuándo es el último concierto de Andy y Lucas?

Su última aparición en directo está prevista para el próximo viernes, 10 de octubre, en la plaza de toros de Vistalegre, en Madrid. Allí cerrarán la gira Nuestros últimos acordes, acompañados de amigos como María Peláe y Nolasco, que acudirán al escenario para recordar algunos de sus éxitos en una noche que debería ser inolvidable.