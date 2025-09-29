Andy, de Andy y Lucas, se pronuncia sobre su relación con Lucas: «Yo habría suspendido la gira»

Andy y Lucas afrontan el final de su gira Nuestros últimos acordes de una manera que nadie podía esperar hace casi dos años, cuando anunciaron que se tenían que retirar de los escenarios por la enfermedad de Lucas. Entre polémicas con un supuesto ex trabajador y rumores de una mala relación llega el final de su gira, que afronta las últimas fechas antes de su despedida el próximo día 10 de octubre en Madrid, donde darán su último concierto, al menos por el momento. Tras muchos rumores, Andy ha querido pronunciarse sobre lo que está pasando, algo excepcional, ya que suele mantenerse en un segundo plano y prefiere dejar toda la parte mediática a su compañero y amigo.

Lucas González ha estado en el foco mediático desde hace meses, tanto por sus opiniones, como por su operación fallida de nariz, que le convirtió en uno de los temas más comentados de nuestro país en varias ocasiones. No hay que olvidar la muerte de su hermano, al que estaba muy unido y que fue un duro golpe en mitad de su gira, pero no ha sido lo único que ha puesto al gaditano de actualidad. Ha sido una entrevista para Mediaset, en la que se abre en canal, la que hizo saltar todas las alarmas de una posible mala relación.

En una charla con una psicóloga en el espacio Me quedo conmigo, explicó que él es el responsable de todo lo que tiene que ver con la carrera del grupo. Siendo él la persona encargada de hacer las inversiones, negociar cachés y llevar las cuentas, dejando claro que su amigo Andy es su asalariado. En esa charla llegó a decir que su amigo «no vale para eso», aunque intentó matizarlas: «Es como si yo intento ser cámara, pues no valgo. No quiero dejarlo por los suelos, pero es que no».

Desde entonces, los rumores de mala relación no han parado, por eso las palabras de Andy son especialmente importantes. En una entrevista concedida a El Debate, el cantante cierra la puerta a un regreso del grupo, al menos en un futuro cercano: «No veo seguir cantando con Lucas. Que a lo mejor dentro de unos años hay cambio de pareceres y me tendré que tragar mis palabras».

Estas declaraciones son distintas a las que los dos artistas dieron a Happy FM en una entrevista en mayo de 2024, en la que aseguraron que todo se debía a la enfermedad coronaria de Lucas y que podrían volver «si todo vuelve a sus cauces».

En esa misma charla, con nuestra compañera Laura Hernández, Andy aseguraba que no tenía previsto comenzar una carrera en solitario, ya que no se veía encima de un escenario sin su compañero. Pero un año después su discurso ha cambiado por completo. «Antes no me veía preparado para ir solo, pero ahora sí. No tengo que demostrarle nada a nadie, solo a mí mismo. Y creo que este es mi momento», dice en el citado medio.

Andy habla de la presión social que han aguantado en los últimos meses

El gaditano ha dejado claro que no está nada cómodo con lo que está pasando en estos meses, ya que él es mucho más calmado y prefiere vivir alejado de la polémica. «Lo he pasado muy mal desde mayo. Incluso habría suspendido la gira. Sentía que estábamos forzando la situación. Y Lucas ha pasado por muchos problemas personales también. No me gustaría estar en su pellejo», asegura en la entrevista.