La complicada situación de Andy y Lucas, según ‘Fiesta’: «Tuvieron una bronca bastante fuerte»

Una nueva polémica envuelve a Andy y Lucas. El popular dúo está viviendo una de las etapas más complicadas de su carrera. Tal y como han anunciado, han decidido tomar un tiempo de descanso y alejarse de los escenarios. Una decisión con trasfondo personal con la que ambos artistas han dejado sin palabras a todos. Pero, todo ha dado un giro de 180º tras la exclusiva de Marta Riesco, colaboradora y reportera del programa No somos nadie. ¿El motivo? La periodista dio a conocer la impactante información que le había llegado: Andy estaría labrando sus primeros pasos como solista.

Lejos de quedar aquí, durante las últimas horas, han ido aumentando las informaciones relacionadas con el nuevo proyecto profesional del cantante. Y es que, en el programa Fiesta, han revelado que el dúo Andy y Lucas podría haber vivido un tenso enfrentamiento. Pues, las duras declaraciones de Lucas hacia su compañero tampoco han ayudado mucho. «Ha grabado no solo un single, sino dos temas. Es más que probable que veamos sus primeras actuaciones en el primer trimestre de 2026», ha comenzado explicando Saúl Ortiz en el programa de Telecinco.

«Me consta que la situación entre Andy y Lucas no está bien. A mí lo que me consta es que, efectivamente, Andy y Lucas en este momento no se hablan, que este pasado fin de semana tuvieron una bronca bastante fuerte. No es la primera que han tenido, ya sabéis que hace unos meses tuvieron una, que lo contamos», agrega el comunicador.

Unas contundentes declaraciones con las que manifiesta que los artistas, a pesar de siempre haber indicado que son como hermanos, podrían estar más distanciados que nunca. Kike Calleja, por su parte, quiso hacer una breve apreciación del tema. Pues, al parecer, se ha puesto en contacto con Lucas. Por lo tanto, el periodista tiene información exclusiva de la situación.

«No tenía ni idea de esta noticia. Dice que Andy estaría en todo su derecho de hacerlo, porque al final se van a separar y él tiene que seguir su camino y Lucas el suyo», explica. Y es que, el dúo ha señalado que se estaban tomando un tiempo con el objetivo de darse un respiro. Pues, no han parado desde que se adentraron en la industria musical.

Sin embargo, como se ha podido comprobar, la realidad es mucho más compleja. Las discrepancias entre ambos han ido en aumento y el gusanillo de crear proyectos en solitario ha crecido. Por ello, han apostado por finalizar, al menos temporalmente, la era de Andy y Lucas.

Kike Calleja se pone en contacto con Lucas, de Andy y Lucas

«Dice Lucas: ‘es más, si saca el disco y hace un concierto, el primero que voy a estar ahí apoyándole voy a ser yo», agrega Calleja. «Es cierto que no quiere tampoco que haya ninguna información que pueda enturbiar los cuatro conciertos que les quedan», indica.

«No queremos que haya ningún mal rollo entre nosotros, estar tensos y, sobre todo, que al fin el final de nuestra carrera juntos a día de hoy sea un titular polémico», dice el periodista, según las palabras de Lucas. «Incluso dice: ‘a lo mejor en un futuro volvemos que no lo sé, ni siquiera yo’», finaliza. Ante esto, tan solo nos queda recordar que el último concierto de la agrupación está previsto para el 10 de octubre en Madrid.