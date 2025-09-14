Lucas, de Andy y Lucas, sobre su salud: «Las últimas revisiones no han salido como tenían que salir»

El cantante Lucas González, de la agrupación Andy y Lucas, ha sorprendido a todos al revelar que no se encuentra en su mejor momento personal. Al parecer, ha acudido a unas revisiones médicas y le han aconsejado frenar su vida artística y tomarse un tiempo de descanso. Pues, a sus casi 43 años, presenta una serie de problemas cardiacos que necesitan ser tratados. «Vamos a parar, vamos a frenar. Cada uno va a hacer su camino de cara a su vida personal», ha confesado en el programa Me quedo conmigo. Una irrefutable decisión que ha querido comunicar antes de su último concierto, el cual tendrá lugar en Madrid el próximo 10 de octubre.

Según ha explicado el cantante, los primeros síntomas los empezó a sufrir tras los conciertos. Pues, al parecer, sentía mareos. Una situación que no comprendía, por lo que decidió pedir un diagnóstico a los médicos. De esta manera, el médico le derivó al cardiólogo y le diagnosticaron una cardiopatía isquémica. Pero, ¿qué quiere decir esto? Pues, al parecer, las arterias que llevan la sangre al corazón se estrechan y esto provoca que el flujo de sangre y oxígeno se reduzca. «No coagula la sangre como tendría que ir», explica el artista.

La enfermedad de Lucas necesita ser tratada de manera urgente. Además, le han aconsejado alejarse del frenético estilo de vida que lleva y pasar sus jornadas de una manera más tranquila. «Yo tenía que hacer un parón, debido a este estrés y esta vida tan intensa tenía que parar un poquito. No he parado», confiesa.

El cantante ha aclarado que el último encuentro con sus fans será en octubre, en la fecha anteriormente citada. Pero, no será el final. Pues, si todo marcha bien, más adelante volverán a los escenarios. Eso sí, no será pronto y no hay fecha estipulada para ello. «Las últimas revisiones del cardiólogo no han salido como tenían que salir, pero Andy y Lucas es forever, Andy y Lucas es infinity», señaló.

«Si nos apetece volver a los cinco, seis, diez años, lo haremos», ha dejado claro. Respecto a su compañero de agrupación, Andy, el cantante ha confesado que está siendo un gran apoyo para él en estos momentos. «Se ha portado de maravilla. Se ha portado muy bien. Él ha estado ahí conmigo. En ese aspecto, él lo ha asimilado bien. En ningún momento ha puesto ninguna pena y estoy super agradecido por ello», dijo.

Lucas habla de su operación de nariz

Respecto a la comentada operación estética que se realizó en su nariz, Lucas se ha mostrado honesto. «No fui buen enfermo, porque esto tiene su cuidado, tiene su antibiótico, tiene su antiinflamatorio… Y yo no hacía ni caso», comenzó diciendo. Asimismo, ha indicado que se le llegó a reventar una vena y no lograba cicatrizar bien.

«No me echaba las pomadas y no cuajó como debía. Todo tiene su explicación», confiesa. «Yo pensé que estoy iba a pasar en una semana. Te hunden y a los tres días vamos a por otro. Yo sentía que era un tema estúpido y canalla. ¿Cómo iba a ser posible esto? Una noticia que sea mi nariz», aclara.