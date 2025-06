No es ningún secreto que, en los últimos meses, uno de los artistas más reconocidos de nuestro país ha tenido que hacer frente a comentarios verdaderamente desagradables. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Lucas, integrante del dúo Andy y Lucas. Y todo como consecuencia del aspecto que presenta actualmente su nariz. Hace unas cuantas semanas, el gaditano anunció que en abril tenía programada una operación para reconstruirla pero, dadas las circunstancias, se ha visto obligado a aplazar esta esperada intervención. El motivo no es otro que su nariz, puesto que los especialistas han llegado a la conclusión de que necesita mucho más tiempo para poder sanar. «No son buenas noticias, no ha sanado», reconoció su pareja, María José, al referirse al estado en el que se encuentra actualmente la nariz de Lucas tras esa primera intervención cuya recuperación no salió, ni de lejos, como esperaban.

De esta forma, el integrante de Andy y Lucas se ha visto en la obligación de esperar hasta el mes de octubre para poder volver a someterse a una nueva intervención quirúrgica. Su objetivo, como no podía ser de otra manera, que reconstruirse esta zona de la cara. Para ello, tiene que pasar unos cuantos meses más hasta que se cure completamente. Su pesadilla comenzó en noviembre de 2024, a raíz de una intervención pública del gaditano. Muchos fueron los que, inevitablemente, hablaron sobre su nariz. A pesar de que él negó el retoque estético desde un principio, tan solo unos meses después lo confirmó en El Hormiguero. Entre lágrimas, reconoció que se había operado y lo mucho que estaba sufriendo por los comentarios y críticas que llevaba recibiendo durante meses. Muchos de ellos, terriblemente crueles. Algo que, a pesar del tiempo, no han cesado. En una charla con COPE, Lucas ha confesado los graves problemas que le está suponiendo su nariz.

Lo peor es que, en varias ocasiones, su propio hijo ha tenido que ser testigo de situaciones verdaderamente desagradables. En esta entrevista, el propio Lucas dio a conocer una anécdota absolutamente terrible, que ocurrió cuando fue a recoger a su hijo al colegio. En la barra de un bar, se topó con dos personas con las que vivió este episodio.

«Iban un poco ya calentitos. Me reconocen, me saludan y uno se me acerca y me tira una bolsita de droga encima de la mesa, delante del niño. Una locura», comenzó diciendo el integrante de Andy y Lucas, y añadió: «‘Que a ti tiene pinta de gustarte la fiesta’. Cogí y lo aparté de la mesa», reconoció el gaditano, dejando al locutor absolutamente descolocado.

«Yo no sabía ni qué hacer. Si levantarme, si partirle la cara, si quedarme callado… Tal y como está el patio conmigo…», comentó durante su charla con COPE. Lejos de que todo quede ahí, se hizo eco del comentario que le hicieron los dos individuos que le ofrecieron droga frente a su hijo: «Parecías más simpático en la tele».