Andy y Lucas, uno de los dúos musicales más reconocidos y queridos en nuestro país, han vuelto a ser noticia. En esta ocasión, por algo que tiene que ver entre ellos. No es ningún secreto que, desde hace años, siempre se ha rumoreado que existe una presunta mala relación entre ellos. Algo que los propios artistas desmintieron, una vez más, hace tan solo unas semanas en el programa TardeAR. Pero no todo ha quedado ahí, ya que ha salido a la luz una información que ha vuelto a poner en jaque a los cantantes. Se trata de una presunta pelea que tuvieron en un camerino tras el concierto que dieron en Badajoz el pasado viernes. Dadas las circunstancias, y como no podía ser de otra manera, el propio Lucas ha querido intervenir en directo en el programa Fiesta, presentado por Emma García, para aclarar esta información de una vez por todas.

Todo comenzó cuando Aran Santos, reportera de Socialité, hizo la siguiente confesión en Fiesta: «Un testigo asegura que se escuchan gritos desde el camerino, golpes… lo que parece una pelea». Lejos de que todo quede ahí, la periodista va más allá a la hora de asegurar que el concierto únicamente lo da Lucas, puesto que su compañero Andy «había tenido un percance». Aran Santos no ha dudado en reconocer que Lucas, en un primer instante, niega en rotundo la supuesta pelea: «Se pone nervioso, no entiende nada y se agobia». Fue entonces cuando, desde Socialité, se comunicó al gaditano que sabían que el camerino había quedado completamente destrozado, por lo que Lucas trató de explicar lo sucedido: «Dice que estaban jugando como amigos», expresó la compañera de Socialité en el programa Fiesta. Es más, la joven ha hablado con el mánager del dúo musical: «Según él, se pelean en muchos conciertos, en broma».

Tan solo unos minutos más tarde, los espectadores del programa que Emma García presenta en Telecinco cada fin de semana, se vieron sorprendidos al ver cómo el propio Lucas quiso entrar en directo para aclarar esta información. No solamente habló de la presunta pelea con su compañero y amigo, sino también la supuesta mala relación que hay entre los dos.

«Parece que ya habéis dictado sentencia, ya dais por hecho que nos hemos peleado y eso no es así, es un bulo», comenzó diciendo el gaditano. Lejos de que todo quede ahí, fue más allá: «Esta mañana me ha llamado el director de Socialité y me he quedado blanco porque no sabía de dónde había salido esa noticia, no sabía de qué me estaba hablando».

Fue entonces cuando Lucas, de Andy y Lucas, aprovechó para explicar qué ocurrió, exactamente, el día del famoso concierto en Badajoz. De esta forma, puso en contexto a los espectadores y colaboradores de Fiesta, confirmando que el pueblo en el que actuaron era pequeño y que el aula de música de un colegio fue su camerino.

Así pues, tomaron la decisión de apartar todas las mesas y sillas, para jugar un rato. «Siempre estamos de broma con nuestro equipo de seguridad. Nos ponemos a hacer flexiones para vacilarles, pero no significa que nos estemos peleando», comentó el artista, negando tajantemente que haya tenido un enfrentamiento con su compañero.

Pero no todo queda ahí, ya que también ha dado a conocer el verdadero motivo por el que Andy acabó con un golpe en la pierna: «Estaba lloviendo y la rampa estaba resbaladiza. Yo no lo vi, pero Andy se cayó, se destrozó el abductor y se lo llevaron al hospital». Y añadió: «Pero el concierto había que terminarlo, así que salí solo y para mí fue muy extraño porque yo nunca he cantado sin Andy».

Al ser consciente de que la situación podía generar cierta preocupación entre el público asistente, Lucas explicó que se había producido un accidente. Es más, en el concierto que dieron tan solo un día después en Tarragona, Andy lo pasó francamente mal: «Le echó valor porque, no he tenido esa lesión, pero al parecer es muy dolorosa».