¿Qué le ha pasado a Lucas, de Andy y Lucas, en la nariz?

El dúo Andy y Lucas continúa en su gira de despedida después de anunciar que tendrán que abandonar los escenarios por culpa de una dolencia cardiaca de Lucas. Precisamente, el cantante es el protagonista de la última polémica que ha salpicado al grupo y que está relacionada con su nariz, ya que en una de sus últimas apariciones muchos se fijaron en un cambio evidente. Los comentarios en redes sociales han sido inevitables, tanto que el artista ha tenido que salir a dar explicaciones ante el revuelo en los medios.

En una aparición pública, el gaditano sorprendía con una bajada de peso, pero no fue el único cambio que lucía su cuerpo. Su nariz aparecía completamente cambiada, lo que muchos apuntaron a un que era resultado de una operación estética y le convirtió durante días en uno de los temas más buscados de la red.

El artista al principio no quiso comentar nada, pero ante la multitud de comentarios no le quedó otra que hablar ante los medios. «Que yo no me he hecho nada en la cara, te lo prometo. No sé, de verdad que no me he hecho nada en la cara. No sé si me está cambiando la figura, no sé… Sacad conclusiones ustedes lo que queráis. Pero te lo prometo que no me he hecho nada», dijo en TardeAR.

También utilizó las redes sociales para desmentir todos los rumores acerca de esta posible intervención. En su explicación, asegura que todo es pura genética y que la nariz es la que heredó de su padre, además de que lo único que recibe son masajes en la cara.

Lucas cuenta toda la verdad sobre su nariz

En una visita a El Hormiguero en enero de 2025 y tras semanas de numerosos comentarios, el cantante decidió hablar claro con Pablo Motos y su audiencia. «Se han escrito cosas de drogas, cosas que son maquiavélicas…», se quejaba sobre lo que ha tenido que leer en las redes sociales. Tras calmarse, decidió dar un paso al frente y contar la verdad de lo sucedido para frenar los rumores: «Voy a contar que me hice una cosa estética en la nariz. Ha sido totalmente culpa mía porque no hice caso a los médicos, me quitaba las gasas fuera de momento, no me puse las cremas ni las pomadas cuando me las tenía que poner y por eso no cicatrizó bien».

También se quejó de la crueldad de la gente, que no ha respetado ni tan siquiera a sus hijos, todavía pequeños. Además de soportar las bromas en el colegio, denunció un desagradable episodio en el que una mujer no se cortó en ir a decirle «una barbaridad» cuando estaba en un restaurante junto a su familia, estando los menores delante. Todo esto lo contó sin poder reprimir las lágrimas por la presión que ha sufrido en los últimos meses.

La gira de despedida de Andy y Lucas

Rumores aparte, el grupo continúa triunfando en su gira Nuestros últimos acordes, con la que pondrán un punto y aparte a su carrera. La triste noticia la anunciaron a finales del año 2023 en una entrevista en El Hormiguero, lo que causó una enorme conmoción entre sus fans, que siguen siendo muchos años después de que saltasen al éxito internacional.

Lo iban a ser un puñado de conciertos a modo de despedida, se ha convertido en una gira de más de un año que terminará en octubre de 2025 en un concierto ante miles de personas en el Palacio Vistalegre de Madrid después de haber incluso salido de nuestras fronteras, ya que tienen previstos conciertos en Londres y Bruselas.

Aunque es Lucas el que tiene problemas de salud, no parece que Andy vaya a comenzar en solitario una carrera una vez que se tomen este descanso tras más de 20 años de carrera. «Yo no me he parado a pensarlo, no me he parado a pensarlo porque no se me ocurre. Yo no voy a dejar de cantar y en mi casa voy a cantar todo lo que pueda, igual que en pandemia, pero para subirme sin él a un escenario tendré que ir a un psicólogo porque llevo toda la vida con él», dijo ya en noviembre de 2023.

Pese al duro golpe anímico, Andy puede estar tranquilo por el futuro. Su compañero aclaró que el tema económico lo han llevado muy bien en los últimos años: «Hemos sabido invertir muy bien nuestro dinero, bastante mejor de lo que la gente piensa, en ladrillo».