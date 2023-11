¿Qué hará Andy tras la retirada de Andy y Lucas?: “No voy a dejar de cantar”

La noticia del día, con permiso de la actualidad política, es el anuncio del dúo Andy y Lucas de su retirada de la música. Mientras Lucas debe abandonar por salud el mundo del espectáculo, queda por saber qué hará Andy una vez termine su gira de despedida.

El gaditano explicaba en su visita a El Hormiguero que los problemas de salu comenzaron hace un año aproximadamente: «Empecé a sufrir mareos, tenía la tensión muy alta… esto me derivó al cardiólogo y me dijo que tenía problemas en una válvula. Me dijo que tenía que parar».

Su médico lo tiene claro: «Lo mejor es bajar un poco el ritmo y hacer una gira de despedida para nuestro público». Ambos tienen claro que «lo primero es la salud» y que lo más importante es que van a seguir siendo amigos y casi hermanos.

Andy quería dejar la puerta abierta a un posible regreso en el futuro: «No es separarnos, es tomarnos un descanso sin saber si volveremos porque su salud es lo primero, pero queremos despedirnos por todo lo alto». La salud de su amigo y los médicos serán los que decidan si eso podrá pasar.

Preguntado por lo que hará el día después de su último concierto, Andy se mostró muy nervioso ante las cámaras de El Hormiguero: «Yo no me he parado a pensarlo, no me he parado a pensarlo porque no se me ocurre. Yo no voy a dejar de cantar y en mi casa voy a cantar todo lo que pueda, igual que en pandemia, pero para subirme sin él a un escenario tendré que ir a un psicólogo porque llevo toda la vida con él».

Pese al duro golpe anímico, Andy puede estar tranquilo por el futuro. Su compañero aclaró que el tema económico lo han llevado muy bien en los últimos años: «Hemos sabido invertir muy bien nuestro dinero, bastante mejor de lo que la gente piensa, en ladrillo».

Sobre un regreso del grupo en el futuro, Andy y Lucas aclararon que lo podrían hacer, pero cambiándose el nombre después de años siguiendo el orden alfabético: «Si volvemos el grupo se llamará Lucas y Andy».

No parece que Andy tenga entre sus planes comenzar una carrera en solitario, pero no habría que descartar que siga colaborando con su amigo del alma en la composición de nuevas canciones en un futuro. Esa podría ser una fórmula para lanzar su carrera como cantante, pero sin perder el vínculo con el que es casi como su hermano.