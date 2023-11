Andy y Lucas anuncian en ‘El Hormiguero’ que se retiran: este es el motivo

La noche del martes 14 de noviembre pasará a la historia de la música tras el anuncio de Andy y Lucas de abandonar la música, una noticia que ni sus mayores fans. El Hormiguero ha sido el lugar elegido para contar ante millones de personas el motivo de su drástica decisión.

En este año 2023 se cumplen 20 años desde que saltasen a la fama por canciones como Tanto la quería o En mi ventana, es por eso que han publicado un disco con nuevas versiones de sus éxitos actualizados a los ritmos actuales. Ese trabajo viene acompañado de una gran gira que en 2024 pasará por grandes escenario de Cádiz, Sevilla, Barcelona y Madrid, aunque es posible que se confirmen nuevas fechas en los próximos meses.

El momento clave de la noche llegó cuando Motos comenzó a repasar la enorme carrera de sus invitados: «Después de 20 años de carrera, 8 álbumes, 3 recopilatorios, 20 discos de Platino… tenéis algo que anunciar…».

En ese momento, Lucas tomó el testigo para explicar que llevaba «todo el día con un pellizco en el estómago…». Además de cantante, el gaditano ha ejercido como parte importante del grupo: «Hace cinco años que cogí las riendas de la empresa Andy y Lucas, pero no he parado».

Esa nueva responsabilidad le ha provocado algunos problemas de salud inesperados. «Hace como un año empecé a sufrir mareos, tenía la tensión muy alta… esto me derivó al cardiólogo y me dijo que tenía problemas en una válvula. Me dijo que tenía que parar», desveló.

«Según esto, lo mejor es bajar un poco el ritmo y hacer una gira de despedida para nuestro público», comentó Lucas. Su compañero Andy añadió: «No es separarnos, es tomarnos un descanso sin saber si volveremos porque su salud es lo primero, pero queremos despedirnos por todo lo alto».

¿Y qué hará Andy a partir de ahora?

La otra parte de esta decisión es la del otro 50 % de grupo, que se queda en solitario, aunque su relación va mucho más que la profesional. «Tendré que ir a algún que otro psicólogo, porque llevo toda la vida con él», admitió sin saber qué hará a partir de ahora.