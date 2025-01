Lucas, de Andy y Lucas, se rompe al hablar de su operación de nariz: «Ha sido totalmente culpa mía»

Andy y Lucas han vuelto a El Hormiguero para anunciar la que parece que sí será la fecha definitiva de su último concierto antes de una retirada de la música por tiempo indefinido. Fue a finales del año 2023 cuando en el mismo programa anunciaron que debían bajarse de los escenarios por culpa de una enfermedad cardiaca que sufre Lucas y por lo que los médicos le han recomendado abandonar la presión de las giras y los conciertos. Más de un año después de aquel anuncio, el dúo sigue con una enorme gira de conciertos de despedida que parece que no acaba nunca y que ya han alargado hasta octubre de 2025, algo impensable hace unos meses, cuando anunciaron que darían cuatro únicos conciertos.

Pero no ha sido el único tema del que han tenido que hablar, ya que los artistas han llegado semanas después de que la red se llenase de opiniones y fotomontajes sobre lo que le había ocurrido a Lucas en la nariz. Las alarmas saltaron después de verle en un acto con la cara completamente cambiada, algo que provocó cientos de miles de comentarios, algunos demasiado destructivos, llegando a acusarle de abusar de las drogas. En un primero momento, el artista llegó a negar todo en un vídeo publicado en las redes sociales, en el que negaba que se hubiera sometido a una operación estética, asegurando que todo en su cara es natural y que es por la genética, pero su versión ha cambiado en su regreso al programa de Pablo Motos.

Después de anunciar sus nuevas fechas de conciertos, el gaditano ha querido contar la verdad y confirmar lo que muchos ya sospechaban sobre su cara. «Es la primera vez que voy a hablar sobre esto porque la verdad es que ha sido difícil gestionarlo, muy difícil. Una semana antes de que saliera la noticia había habido una DANA en Valencia, me sentí culpable por haber ido a ese acto y que se hablara más de mí que de eso, estaba falleciendo mucha gente», ha comenzado diciendo.

A eso hay que sumar la presión de que toda su familia, especialmente su madre (que sufrió un ictus hace unos meses) y su hijo, que ha tenido que soportar las burlas en el colegio. Ha sido en ese momento cuando se ha desmoronado y no ha podido evitar las lágrimas, una manera de soltar todo lo que ha soportado en los últimos meses.

«Se han escrito cosas de drogas, cosas que son maquiavélicas…», se quejaba sobre lo que ha tenido que leer en las redes sociales. Tras calmarse, ha decidido dar un paso al frente y contar la verdad de lo sucedido para frenar los rumores: «Voy a contar que me hice una cosa estética en la nariz. Ha sido totalmente culpa mía porque no hice caso a los médicos, me quitaba las gasas fuera de momento, no me puse las cremas ni las pomadas cuando me las tenía que poner y por eso no cicatrizó bien».

En concreto, el invitado de El Hormiguero ha recordado un episodio que le sucedió en la calle junto a su familia: «A mí lo que más me duele es ir a un restaurante y que alguien se acerque a la mesa y diga un disparate delante de tus hijos. La educación y los valores tienen que estar por encima de todo». Pare terminar, ha llegado a pedir perdón: «Lo siento mucho, no puedo decir otra cosa».

Lucas ha aprovechado el momento para quejarse de que desde que saltó a la fama ha tenido que soportar todo tipo de ataques contra su imagen. «Antes que si el gordito, ahora que si la nariz… ¿Nadie se va a fijar en la música que hacemos?», ha dicho al recordar que algunas canciones suyas como Tanto la quería o Son de amores ya forman parte de la historia, tanto en España como en América.

Lucas pide una regulación de las redes sociales

«Creo que las redes sociales deben de ser como las apuestas, tendría que haber un DNI por delante, que el padre diera un permiso para que el hijo tuviera redes sociales…», a lo que añade que sería conveniente prohibir el uso de este tipo de webs y aplicaciones hasta los 16 años. Ante esta opinión, que sabe que es polémica, pide que se le respete.

Para finalizar, el artista le ha querido quitar algo de hierro al asunto y se ha permitido incluso hacer una broma sobre su imagen: «Esta es la cara que vais a ver durante meses, tampoco creo que esté horrible, ni mucho menos»