Entidades separatistas y la izquierda balear exigen a Prohens que árbitros y entrenadores sepan catalán

Entidades separatistas y la izquierda balear exigen a la presidenta del Govern del PP, Marga Prohens, que imponga el requisito de catalán para poder ejercer la labor de árbitro o entrenador. Un requerimiento realizado a través del denominado Consell Social de la Llengua y que ya ha sido transmitido a la número uno del Ejecutivo de las Islas.

Se trata de un órgano de consulta y asesoramiento en materia lingüística que, antes de las presentes fiestas navideñas, ha aprobado una «propuesta de actuaciones urgentes» para mantener y potenciar el catalán, entre las que destaca esta iniciativa en el ámbito deportivo, juventud y asociacionismo. Un campo donde hasta la fecha entidades separatistas y los partidos de la izquierda no han podido imponer la necesidad de disponer de titulaciones oficiales en esta lengua para poder trabajar.

Ahora lo vuelven a intentar con una resolución en la que instan al Govern a «establecer el requisito de conocimiento práctico de catalán en la contratación de entrenadores, árbitros, profesorado de escuelas de tiempo libre y personal vinculado».

La iniciativa además obtuvo 21 votos a favor, 24 abstenciones (principalmente de representantes de colectivos vinculados al PP que no expresaron su rechazo) y un solo voto en contra, en este caso de Vox.

El citado organismo público de asesoramiento y consulta en materia lingüística adscrito al Govern balear lo integran 56 personas o portavoces de entidades representativas de las Islas Baleares y partidos políticos.

Unos colectivos que son invitados a participar de forma activa en la planificación de las acciones promovidas por el gobierno autonómico para incorporar o reincorporar la lengua catalana a los usos sociales que le corresponden como «lengua oficial propia» de las Islas Baleares.

Entre las medidas más urgentes que fueron aprobadas en esa reunión del Consejo Social de la Lengua, destacan, además de la ya citada ocurrencia en materia deportiva, la retirada del denominado plan piloto voluntario de libre elección de lengua en las escuelas, la creación de un proyecto lingüístico en la Universidad de las Islas Baleares (UIB), además de un plan de acogida para profesionales sanitarios recién llegados, con cursos intensivos de catalán y herramientas de integración.

En este caso, propone el citado organismo el diseño e implementación de un plan de acogida para las personas que se incorporen al sistema sanitario de las Islas Baleares procedentes de otras comunidades autónomas sin saber catalán, ofreciéndoles cursos intensivos de dominio de esta lengua.

En este caso se trata de una medida que ya lleva a cabo el Ejecutivo de Prohens. De hecho, como apuntó la presidenta este mismo mes en la Cámara balear, hasta 500 profesionales sanitarios han aprendido catalán «de forma voluntaria», a través de los cursos puestos en marcha por el Govern.

Una cifra que la jefa del Govern destacó como prueba de que su política lingüística «funciona sin imposiciones» por la exoneración del requisito de catalán a determinados profesionales del sistema sanitario como médicos y enfermeras, medida que partidos separatistas y de la izquierda balear rechazan.