Lucas, de Andy y Lucas, reacciona tras las duras acusaciones de su ex representante: «Sinvergüenza»

El final de la gira de despedida de Andy y Lucas se está viendo empañada por las declaraciones de Lucas, que llegan después de que se haya anunciado la cancelación de su concierto en Bilbao, donde debían actuar el próximo domingo 28 de septiembre. Los rumores de una mala relación entre los dos compañeros y de la posible carrera en solitario de Andy (que ha negado que fuese a atreverse a cantar sin su amigo), están siendo constantes. Para colmo, hay que sumar las declaraciones de un ex represente del grupo, que denuncia haber sido despedido y tener todavía pendiente el cobro de una cantidad «de seis cifras».

Ha sido el programa Espejo Público el que ha podido hablar con esta persona, que asegura que cerró una gira para los gaditanos de más de 30 conciertos, consiguiendo un éxito de ventas y llenar en todos los lugares a los que iban. Tal y como explica al programa, los problemas llegan cuando es despedida de forma inesperada, dejando una supuesta deuda y sin mediar más palabra desde entonces. Motivo por el que asegura que ha tenido que acudir a los medios a denunciar su situación, ya que los cantantes no le responden y le han bloqueado de todos los medios posibles, además de mandarles un burofax.

El programa de Antena 3 se trasladaba hasta la casa de Lucas, situada de una en una finca llamada Tanto la quería (como una de sus canciones más famosas) y que se encuentran en una localidad toledana muy cercana a Madrid. En la puerta, el artista se ha mostrado muy molesto con el «tipo al que se supone que se le debe dinero», llegando a llamarlo «sinvergüenza» ante las cámaras.

Tras enterarse de lo que se estaba contando en el matinal de Atresmedia, el cantante ha querido convertirse en periodista durante unos minutos y ha propuesto al programa un titular distinto para la información. «Lucas denuncia a un tipo en Barcelona por el millón y medio de euros que le debe», así explicaba que no está nada de acuerdo con lo que dice este ex empleado y avisa de que tomará medidas legales contra él.

Lorena Vázquez, colaboradora de Espejo Público y del programa Y ahora Sonsoles, asegura que la información que ella maneja es distinta a la versión del cantante. Defiende que hay documentación que acredita que el grupo le debe una importante cantidad de dinero, aunque en este caso ella apunta a 360.000 euros.

Al escuchar estas afirmaciones, el gaditano ha continuado defendiendo que con esa persona no hay ningún contrato firmado y que no hay ningún tipo de relación profesional, desmintiendo la información de la periodista. Tras asegurar que lo que dice Vázquez es una información «falsa», ha querido lanzarse un mensaje: «Cuando gane el juicio me vas a pedir disculpas».

Los últimos conciertos de Andy y Lucas antes de su despedida

Tras la cancelación de Bilbao, el dúo tiene tres conciertos por delante: Burgos, 4 de octubre; La Coruña, 5 de octubre y Madrid, el 10 de octubre. En la capital será su último show y donde se despedirán, después de alargar su gira casi dos años, para que Lucas pueda recuperarse de la dolencia cardiaca que sufre.