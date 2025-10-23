Andy rompe su silencio tras su polémica con Lucas: «Esto me está afectando para mal»
"Si Lucas se retiraba yo no me iba a quedar en mi casa", ha reconocido el gaditano
No es ningún secreto que, en los últimos días, el dúo Andy y Lucas está en el ojo del huracán. Desde que pusieron punto y final a su etapa profesional en el Palacio Vistalegre de Madrid el pasado viernes 10 de octubre, no han dejado de salir informaciones sobre su supuesta mala relación. Pero no todo queda ahí, puesto que se habría dado a conocer una supuesta agresión de Lucas a Andy, por el que este último tuvo que acudir de urgencia al hospital. Una información que, aunque supuestamente vino por parte del artista, éste no tardó en desmentirlo públicamente tan solo unas horas después. Por lo tanto, son cada vez más las incógnitas que surgen respecto a este asunto. Es por eso que Andy Morales no ha dudado en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para romper su silencio en televisión, a través de una conexión en directo con Y ahora Sonsoles.
En plena vía pública, el reportero del programa que Sonsoles Ónega presenta en Antena 3 quiso preguntar al artista sobre todas las cuestiones que han salido a la luz en los últimos días. «Cuando esté todo a punto, os contestaré todo lo que tenga que contestar, de verdad», comenzó diciendo el ex integrante de Andy y Lucas. Y añadió: «Lo que pasa es que ahora mismo es que estoy así porque quiero evitar problemas. Esto a mí me está afectando para mal». Pero no todo queda ahí, puesto que, aprovechando esta oportunidad, el gaditano quiso ir mucho más allá: «Desde que entre noviembre os vais a enterar de muchas cosas», advirtió. Lejos de que todo quede ahí, el artista se sinceró con el reportero de Y ahora Sonsoles sobre su nueva etapa profesional: «Hacer esto en solitario era diferente a lo que estaba acostumbrado».
El periodista aprovechó la ocasión para ir mucho más allá, preguntando a Andy si se lo ha tenido que pensar mucho a la hora de comenzar esta carrera como solista. El gaditano lo tuvo claro: «No, porque si Lucas se retiraba yo no me iba a quedar en mi casa», reconoció, tirando de sinceridad.
Andy, ex integrante de Andy y Lucas: «No he dicho nada malo»
Antes de hablar con Y ahora Sonsoles, el artista también quiso hablar ante las cámaras de los compañeros de Europa Press en las inmediaciones de la estación madrileña de Atocha. «No lo estoy llevando mal, pero no quería hablar del tema porque me está causando problemas y no es plato de buen gusto», expresó.
El reportero no tardó en ir más allá con una pregunta muy concreta: «¿Tienes miedo?». El entrevistado respondió con contundencia: «¿Miedo por qué? Yo no he dicho nada malo». Tras ser preguntado por el presunto triángulo amoroso que forman Lucas, un productor y la mujer de este, el gaditano fue contundente: «No es mi entorno, ellos tienen sus historias», expresó.
