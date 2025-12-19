Vuelve a Mercadona el entrante gourmet que arrasa en las casas de España en Navidad

Mercadona vuelve a apostar esta Navidad por un entrante que nunca falla cuando hay invitados en casa. Un producto sencillo, bien presentado y que tiene un punto gourmet que permite resolver el aperitivo sin que nos tengamos que complicar la vida. Se trata del Surtido especial de patés La Cuina, un pack que muchos clientes ya reconocen de años anteriores y que suele agotarse en cuanto se acercan las fechas clave de diciembre.

No es casualidad que este surtido vuelva a colocarse entre los más buscados. En un contexto en el que cada vez se cuida más el equilibrio entre precio y calidad, Mercadona ha sabido consolidar su entrante a punto para Navidad y pensado para compartir, que además es fácil de servir y con sabores que encajan tanto en comidas familiares como en cenas más informales entre amigos. Todo ello sin disparar el presupuesto, algo que sigue siendo determinante en las compras navideñas. Este pack reúne cuatro variedades distintas de paté, con un enfoque claramente festivo y un guiño a los contrastes dulces y salados que tanto funcionan en estas fechas. Además, su formato permite probar varios sabores sin tener que comprar grandes cantidades de cada uno, lo que lo convierte en un recurso muy habitual para abrir la mesa antes de los platos principales.

Vuelve a Mercadona el entrante gourmet que arrasa en Navidad

El surtido está compuesto por cuatro tarrinas individuales de 50 gramos, lo que suma un total de 200 gramos. Cada unidad corresponde a un sabor distinto, todos ellos pensados para aportar variedad y juego en el aperitivo.

Por un lado, se encuentra el paté de trufa, uno de los más apreciados del pack. Su sabor es intenso pero equilibrado, con el aroma característico de la trufa bien integrado y sin resultar excesivo. Es una opción muy habitual para servir sobre pan tostado o acompañar con picos, y suele ser el primero que desaparece de la mesa.

El paté al Pedro Ximénez aporta el contrapunto más clásico. Con un toque dulce y profundo, combina especialmente bien con quesos curados, frutos secos o incluso con una base de mermelada suave. Es un sabor reconocible que suele gustar incluso a quienes no son especialmente aficionados a los patés.

El surtido se completa con dos opciones más suaves y frescas. El paté de manzana ofrece una textura cremosa y un perfil ligeramente dulce, ideal para quienes prefieren sabores menos intensos. Funciona muy bien como entrada ligera y suele ser uno de los favoritos cuando hay niños en casa.

Por último, el paté de frambuesa introduce un matiz más original. Su punto afrutado lo convierte en una alternativa distinta, pensada para sorprender y para combinar con crackers, pan de semillas o incluso como complemento de una tabla de quesos variados.

Un entrante fácil que se adapta a cualquier mesa

Una de las claves del éxito de este producto es su versatilidad. No requiere preparación previa ni elaboraciones complejas. Basta con sacarlo de la nevera unos minutos antes de servir, abrir las tarrinas y colocarlas en una bandeja. A partir de ahí, cada comensal puede elegir su sabor favorito o probarlos todos.

Este tipo de surtidos encajan especialmente bien en comidas largas, donde el aperitivo se alarga y se convierte en un momento más de conversación que en un simple trámite antes del plato principal. También resulta práctico para cenas improvisadas o para quienes quieren ofrecer algo más que los clásicos embutidos sin complicarse demasiado.

Además, el formato individual ayuda a mantener mejor el producto. Si no se consume todo de una vez, las tarrinas pueden conservarse en la nevera siguiendo las indicaciones habituales, lo que evita desperdicios y permite repartir su consumo a lo largo de varios días.

Precio ajustado en plena campaña navideña

Otro de los aspectos que más valoran los clientes es su precio. El Surtido especial de patés La Cuina tiene un coste de 2,85 euros por el pack de cuatro unidades. En plena campaña de Navidad, donde el gasto en alimentación suele dispararse, este tipo de productos permiten mantener un aperitivo atractivo sin que el ticket final se dispare.

Por ese precio, se obtiene una selección variada que puede servir tanto como entrante principal del aperitivo como complemento dentro de una mesa más amplia. Es una de las razones por las que muchos consumidores lo incluyen cada año en su compra habitual de diciembre, casi como un básico más.

Así con el paso del tiempo, este surtido se ha convertido en uno de esos productos que muchos clientes esperan cada Navidad. Su regreso a las tiendas de Mercadona marca, para algunos, el inicio real de las comidas y cenas navideñas. Un producto que triunfa y que no es raro que desaparezca de los estantes a medida que se acercan los días clave, de modo que si lo ves, no lo dejes escapar y seguro que aciertas con los entrantes que sirvas esta Navidad.