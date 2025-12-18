Karlos Arguiñano confiesa cómo conoció a su mujer: «Hace 56 años pedí un baile…»

Los programas de cocina se han convertido en una parte fundamental de la parrilla televisiva, de eso no cabe duda. Pero, si hablamos del chef español que lleva años presentando sus recetas en televisión, no nos viene a la cabeza otro nombre que no sea el de Karlos Arguiñano. Y es que, el popular cocinero se ha ganado el corazón de todos con su cercanía, humildad y carisma. Una serie de ingredientes que han hecho de él uno de los grandes profesionales de la industria culinaria. De hecho, de lunes a viernes, la audiencia tiene la oportunidad de verlo entre fogones gracias al programa Cocina abierta, de Antena 3.

Sin embargo, aunque lleva años siendo un rostro público, el cocinero siempre ha intentado mantener su vida personal lo más alejada del foco mediático. Pero, esta decisión no ha impedido que, en alguna que otra ocasión, hable de su vida o su familia. De hecho, el chef ha confesado que le encanta mimar en la cocina a su mujer, hijos y nietos. Unas declaraciones muy personales que ha concedido para el medio Naiz, diario de su tierra, Guipúzcoa.

Karlos Arguiñano se sincera: «Eso no es ninguna broma»

«Traigo lo mejor a casa para cocinar para mi mujer y para mí, y los fines de semana, para hijos y nietos», comentó. Y es que, tal y como ha contado, su vida cambió, sin verlo venir, el día que le pidió un baile a su actual mujer. «Hace 56 años pedí un baile en una discoteca y como era al agarrau ahora somos 28. Eso no es ninguna broma», dijo.

Luisi es la mujer de su vida y con la que ha formado una familia, de la cual se siente muy orgulloso. «Nos conocimos así (…) Y ahí seguimos. Ha habido momentos mejores, peores, maravillosos, angustiosos… pero seguimos, porque los vascos somos peleones. Y al final ya casi ni discutimos. Nos estamos conociendo», comentó al respecto.

Karlos Arguiñano sobre sus inicios en la televisión: «Me quedé en la calle…»

Pues, aunque ningún matrimonio es fácil, con trabajo, comprensión, lealtad y conversación, todo puede continuar. Pero, no solo ha hecho referencia a su mujer. También ha explicado que su círculo de amigos sigue siendo el mismo que el de hace 50 años. «Karlos, dices las mismas chorradas de hace 50 años. Hace 50 años no entendía a la gente que iba con paraguas, y ahora tengo cuatro en el coche. También vas cambiando», revela que le dicen.

Y es que, llegar a tener el reconocimiento que tiene actualmente no ha sido fácil. Pues, tal y como ha recordado, a pesar de su éxito en ETB, le echaron. «Me quedé en la calle, pero directamente me acerqué a Telenorte y me adoptaron allí. Y tuve tal suerte que a los seis meses me pasaron a La 1 de Televisión Española», cuenta. Pues, no hay mal que por bien no venga. Y es que, tras esto, todo han sido éxitos en su carrera profesional.