El Hormiguero, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Temporada tras temporada, Pablo Motos y el resto de su equipo hacen todo lo que está en su mano para continuar sorprendiendo a sus espectadores. Tras la visita de Melody, el pasado jueves 5 de junio disfrutamos de una nueva entrega de El Hormiguero, en la que Trancas y Barrancas recibieron en plató a Karlos Arguiñano y su hijo Joseba. Los famosos cocineros han acudido al programa presentado por Pablo Motos para dar a conocer sus próximos proyectos culinarios. Y no solamente eso, sino también cómo padre e hijo logran complementarse tan bien en cocinas. Segundos después de su entrada en plató y tras saludar al público allí presente, los invitados de El Hormiguero se sentaron en la mesa. Fue entonces cuando no dudaron en sorprender al presentador con un regalo.

«¿Traes cosas?», alcanzó a preguntar Pablo Motos al ver cómo alguien del equipo acercaba a su invitado una cesta de mimbre. «Yo te traigo de lo que veo que andas flojo», espetó el cocinero, entre risas. Las cámaras no tardaron en enfocar lo que había dentro de esa canastilla, que no era otra cosa que varios huevos. «Tengo 50 gallinas y el lunes les dije que pusieran huevos para ti», comentó Karlos Arguiñano, a la hora de explicarle el motivo por el que quiso hacerle este regalo. El presentador de El Hormiguero no pudo evitar sentirse profundamente sorprendido, pero a la vez agradecido: «Me hace mucha ilusión porque el 50% de mi alimentación son huevos y pollo». Fue entonces cuando el invitado alcanzó a decir lo siguiente, al ser consciente de que había acertado con su regalo: «En 10 días me vas a llamar para que te guarde más».

Lejos de que todo quede ahí, Joseba Arguiñano tampoco se presentó con las manos vacías. En su caso, quiso entregar a Pablo Motos una caja con chocolate y pastas elaboradas por él. Un gesto por el cual el valenciano quiso saber cómo hace él el chocolate a la taza. El hijo de Karlos desveló el truco: «Buen chocolate, buena leche y poco más».

«¿No le echas un chorrito de brandy?», preguntó Motos, a lo que el cocinero respondió con contundencia: «No, tenemos muchos niños en la familia». Poco después, decidieron hablar de la incorporación de Joseba a Cocina abierta de Karlos Arguiñano, programa de cocina que se emite diariamente en Antena 3.

«Desde que se ha incorporado, son los mejores de audiencia», comentó Pablo Motos, entre risas. Algo que reconoció el propio Karlos, sin dejar de lado el humor que tanto le caracteriza: «Eso es así, la savia nueva es lo que tiene. Yo estoy fresco, pero como una acelga». Lejos de que todo quede ahí, añadió algo más: «Ha sido un empujón tanto para el programa como para mí mismo», respondió, muy orgulloso de su hijo.