Hace unas semanas, Melody se convirtió en noticia por la rueda de prensa que concedió de la mano de RTVE en las instalaciones de Prado del Rey. Tras ausentarse de todo tipo de compromisos profesionales para reunirse con su familia tras Eurovisión 2025, la artista de Dos Hermanas (Sevilla) sorprendió a en su encuentro con los medios al mostrarse de lo más contundente con diversos asuntos. Un claro ejemplo lo encontramos en lo ocurrido con David Broncano y La Revuelta, puesto que la cantante reconoció que no le habían gustado en absoluto sus comentarios tras participar en el festival. Lejos de que todo quede ahí, la nazarena trató por todos los medios de evitar responder cualquier pregunta que tuviera estrecha relación con la política. Sin duda, esta rueda de prensa estuvo cargada de mucha tensión, sobre todo después de que Melody diese a entender, en varias ocasiones, que RTVE no le había dejado hacer la puesta en escena que ella quería.

Después de varios días de silencio, y tras haber llevado a cabo su primer concierto tras Eurovisión 2025, Melody ha vuelto a la pequeña pantalla de la mano de El Hormiguero, programa que presenta Pablo Motos en Antena 3. De esta manera, la sevillana acudió a plató para responder a todas y cada una de las polémicas que han surgido tras su criticada rueda de prensa. Para intentar que esos comentarios no le afecten, está llevando a cabo una técnica muy concreta: «Me hago mi propio mundo. Soy artista, estoy acostumbrada a cantar, no a estar en una crítica, en que te juzguen por algo que tienes de expresarte. Entiendo que todo lo que ha sido mi candidatura, pero de ahí no va a pasar nada más porque lo mío es el arte y la música». Motos no tardó en hacer la siguiente pregunta: «¿Sientes que han intentado utilizarte para asuntos que no son música?».

La nazarena respondió con sinceridad: «Los medios han dicho cosas de mí que no me han parecido acertadas. Puedo gustar más o menos, pero siempre he dicho que soy una chica que ha ido con su verdad y sin faltar el respecto». Y añadió: «Se ha intentado dañarme, pero no hago caso, estoy muy tranquila. Ni he cobrado 150.000 euros por un pacto para hacer una exclusiva ni nada. Hay gente que dice que me hago la víctima, pero no es la verdad».

Por si fuera poco, Melody se pronunció sobre la rueda de prensa con RTVE:»Se ha creado mucha controversia y ha habido gente que ha sido muy dura, no se han puesto en mi piel. Caí mal por lo que dije y me han atacado de una forma… Pero prefiero decirlo así y que la gente vea que soy auténtica, a no querer ser algo que no soy».

Respecto a su paso por Eurovisión, aseguró lo siguiente: «Hubo momentos en los que decía ‘me voy’». Además, dejó claro que jamás pensó en que iba a ganar el festival: «Sabía que podían existir muchos factores. Cuando hicimos la actuación me quedé muy satisfecha, pero con la puntuación me quedé en shock».

En un momento dado de la entrevista, Pablo Motos se animó a hacer una pregunta que descolocó a la intérprete de Esa Diva: «Si tuvieras que darle un consejo a la persona que va a ir el próximo año a Eurovisión, ¿qué le dirías?». La sevillana decidió cortar por lo sano: «Tú tienes mucha guasa, ¿no? (…) ¿Sabéis qué quiere? Pillarme, pero no me vas a pillar», espetó Melody.

Como no podía ser de otra manera, el presentador de El Hormiguero le pidió que no malinterpretase su pregunta: «Una cosa es que hayas quedado en el puesto 24 y otra que no le puedas dar un consejo al próximo representante. Yo quiero saber más cosas sobre Eurovisión». De nuevo, la artista trató de esquivar la pregunta: «Cuando quieras saber algo de Eurovisión, me lo preguntas después de la cámara».