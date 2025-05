Melody responsabiliza a RTVE de los fallos en Eurovisión: «No he podido darlo todo»

Por fin, Melody ha hablado con los medios tras quedar en el puesto 24 en el pasado festival de Eurovisión. Tras unos días en los que ha estado «descansando con su familia», la cantante ha dado una rueda de prensa a la que ha asistido OKDIARIO. Además de responder a los ataque de David Broncano en La Revuelta, Melody ha sido muy sincera con respecto a su actuación en Basile y responsabiliza a la delegación de RTVE de todos los fallos que se pudieron ver en directo. Pero, eso sí, Melody no ha entrado en polémicas políticas «Lo mío es la música. No soy política , soy cantante. Sólo pido paz y amor para todos. Una vez que yo hice el BenidormFest firme un contrato en el que se me prohibe hablar de temas políticos».

Pocas ruedas de prensa han sido de las más multitudinarias que se recuerdan en RTVE. Hay de 100 periodistas en Prado del Rey por lo que, nos avisan, no habrá corrillos ni entrevistas individuales. Todo se zanjará en la rueda de prensa. Melody, entra 15 minutos tarde pero contenta y amable.

«No me creo todo lo que se ha liado»: Estas son de las primeras palabras que dice Melody tras ver a la multitud convocada. María Eizaguirre (Dircom de RTV·) hace- como siempre- de presentadora del evento ( aunque no sea su papel) y, andes de la ronda de preguntas, da paso a la emisión de la actuación de Melody en Basilea.

Melody empieza dando ciertas pistas (o esperanzas) de lo que iba a contar: «Los artistas pasamos penurias que muchos no ven. Repito lo que dice mi canción: La vida es un jardín lleno de espinas y rosas», estas frases nos hace presagiar que vaya a contar si se ha enfadado o no, las razones por las que ha querido desaparecer una semana o si el posicionamiento de RTVE contra Israel le ha afectado durante el concurso.

Sergio Calderón, director de TVE (puesto a dedo por su amigo José Pablo López, presidente de RTVE), saca pecho por las audiencias pero, en todo momento hay una falta absoluta de autocrítica.

Más que una rueda de prensa, RTVE ha querido centrarse más en el streaming (en RTVE) y convertirla en una especie de programa con multitud de cortes y vídeos sobre la arista y su trabajo en Eurovisión.

Melody se ha traído apuntes, está empeñada en leer un texto que se ha preparado para la ocasión. Da las gracias a los fans de todo el mundo y todas las edades. «Esa Diva va mucho más allá que España se una mucho más y todos vayamos a una con la música y el arte. Todo no ha sido de rosas. Antes de terminar Eurovisión yo ya había comentado que necesitaba unos días con mi hijo y mi familia porque estaba muy cansada. Yo puse como prioridad Eurovisión para darlo todo por eso necesitaba estar con los míos».

Melody ha querido dejar claro su malestar con la prensa: «Se habla mucho de la conciliación familiar como madre y me ha extrañado que no se entienda que yo quisiera unos días. Jamás me he enfadado ni eché a nadie de un camerino. Eso no me lo permitiría nunca por mi calidad humana. Se ha hablado de una crisis en mi pareja y es mentira. Estamos mejor que nunca. Yo hay cosas de las que no sé y por eso no voy a hablarlo. Lo único que puedo decir es que deseo que haya amor y paz. Los derechos de las personas están por encima de todo. Esa es la labor de un artista. Lo he hecho muy bien, joer. Algo bueno habré hecho para que TVE haya hecho las audiencias».

Críticas a RTVE

Cuando se le pregunta si puede hacer autocrítica con su actuación, Melody lo tiene muy claro y responsabiliza al ente público: «Yo hubiese hecho una puesta en escena mucho más potente. Yo podía haber hecho algo mucho más impactante pèro en cuento gané Benidorm, la candidatura es de RTVE. Las autocríticas que tengo son la misas que tuve en el primer momento, se las he dicho a TVE pero no lo vieron. Hay planos que se pierden mucho la actuación, el momento de la bata de cola no se aprecia. Yo he luchado por cosas y las he peleado pero no lo he conseguido. Lo que que menos me gusta es lo que no he podido dar todo lo que tengo pero porque otros mandaban».

Además dejó claro que: «Lo mío es la música. No soy política , soy cantante. Sólo pido paz y amor para todos. Una vez que yo hice el BenidormFest firme un contrato en el que se me prohibe hablar de temas políticos».