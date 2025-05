RTVE esquiva la sanción por emitir el rótulo contra Israel «fuera de la retransmisión de Eurovisión»

RTVE se ha librado de la sanción por emitir un rótulo en apoyo a Palestina -y, por ende, contra Israel- justo antes de la final de Eurovisión por haberlo hecho «fuera de la retransmisión» del certamen, según indica la Unión Europea de Radiodifusión (UER). El organismo responsable de Eurovisión entiende que la televisión pública «es responsable de cualquier contenido» emitido fuera del festival.

La UER advirtió en una carta que RTVE se exponía a una «multa punitiva» si durante su retransmisión se repetían los comentarios sobre Gaza realizados durante la segunda semifinal del concurso, cuando apareció en escena Yuval Raphael (New Day Will Rise). La radiotelevisión pública española hizo oídos sordos y, sobre fondo negro, se pudo leer en castellano e inglés antes del inicio del festival: «Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina».

La corporación ha esquivado la sanción por parte de la UER, pero no el daño a Melody en las votaciones. La representante de España con Diva apenas recibió 10 puntos del televoto, mientras que Israel recibió la máxima puntuación del público y acabó en segundo puesto.

Lejos de la autocrítica, RTVE ha pedido una auditoría a la UER del televoto por el apoyo masivo del público español a Israel. RTVE recibió 142.688 votos en la final de Eurovisión, según el informe habitual de la UER. El organismo registró 7.283 llamadas, 23.840 SMS y 111.565 votos por internet. Aunque el ente no se ha quedado satisfecho con la información y quiere un desglose más preciso.

De esta forma, también, RTVE parece satisfacer a Pedro Sánchez, tras el mensaje de Israel agradeciendo el apoyo de los españoles: «Sánchez, parece que los españoles han hablado y la bofetada la hemos escuchado aquí en Jerusalén», manifestó Amichai Chikli, ministro israelí de la Diáspora.

Tras el certamen, Sánchez ha emprendido una cruzada contra el estado hebreo y ha exigido que se le prohíba participar en Eurovisión, con lo que ha convertido el certamen en un espacio para la confrontación política. Incluso ha pedido a los artistas que se pronuncien a su favor, como si quisiera su propio clan de la ceja.

Finlandia, Bélgica e Islandia se han sumado a la moción de RTVE. El primero quedó en el puesto número 11, el segundo no se clasificó para la final y el tercero quedó el penúltimo en la tabla, sólo por delante de San Marino y por detrás de España. Es más, Islandia recibió 33 puntos del público y esa fue su cuenta final, tras no obtener ninguno de los jurados profesionales.

Aunque lo cierto es que la televisión belga VRT no puede decidir sobre la participación de Bélgica en la edición de 2026, porque intercala su responsabilidad respecto a Eurovisión con otra de las cadenas públicas del país, la francófona RTBF.