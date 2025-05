RTVE pide auditar el televoto a Israel en Eurovisión y acalla el daño a Melody por su rótulo de Palestina

Pese a ser una de las mejores actuaciones de España en Eurovisión de los últimos tiempos, Melody obtuvo una muy mala puntuación en esta edición de 2025, pero parece que la principal preocupación de RTVE es otra, y de carácter político: la corporación ha pedido una auditoría a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) tras el apoyo masivo del público español a Israel. Sin embargo, lo que no ha hecho es autocrítica sobre el rótulo a favor de Palestina que emitió antes del certamen, desoyendo el aviso del organismo responsable y con el riesgo de perjudicar a Melody y su tema Diva de cara a las votaciones.

El televoto español (el voto del público) dio la máxima puntuación (12) a Yuval Raphael y su tema New Day Will Rise, al igual que otros países. El ente público cuestiona ahora los números porque una sola persona puede votar hasta 20 veces, aunque la petición de la auditoría está motivada sólo por los buenos resultados de Israel, sin mencionar que (por ejemplo) Ucrania quedó en segundo lugar en la lista del televoto español. Tampoco tiene en cuenta que Israel recibió el mayor número de votos del público europeo, y pasó de ser decimosexto a rozar el triunfo.

Y, mientras se vuelca en auditar el televoto, RTVE calla sobre su desafío a la UER, al emitir un rótulo en favor de Palestina justo antes del festival de la canción, algo que el organismo organizador prohibió con amenaza de sanción por los precedentes de la televisión pública española. El mensaje que se pudo ver en las pantallas de TVE podía perjudicar a Melody y su equipo, que aun con una inmejorable actuación quedó en la antepenúltima posición (24). La artista sevillana únicamente recibió 10 puntos de todo el público europeo.

Si existe alguna duda sobre si lo que se hace en España durante la celebración del festival trasciende a otros territorios, un ejemplo puede despejarla: cuando en 2021 varios colaboradores de la televisión noruega se mofaron de Blas Cantó, las reacciones en España fueron inmediatas. «La abuela vuelve y él baila con ella. Es una especie de sketch. Hay algo paródico. Perdió a su abuela por el covid. Quizá sea ella la que venga. Y su padre murió mientras escribía la canción. Algo me conmueve, pero no me llega», pronunciaron entre risas.

La UER advirtió que RTVE se exponía a una «multa punitiva» si durante su retransmisión de la final del sábado se repetían los comentarios sobre Gaza realizados durante la segunda semifinal del concurso. La radiotelevisión pública española hizo oídos sordos y emitió un mensaje sobre fondo negro, en castellano e inglés: «Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina».

RTVE recibió 142.688 votos en la final de Eurovisión, según el informe de la UER. Estos datos completan los que ya tenía la delegación española, los del listado de países más votados. El organismo registró 7.283 llamadas, 23.840 SMS y 111.565 votos por internet.

El ente no se ha quedado satisfecho con la información de la UER, y este lunes va a pedir una auditoría, para obtener un desglose más preciso. Así, también parece satisfacer a Pedro Sánchez, tras el mensaje de Israel agradeciendo el apoyo de los españoles: «Sánchez, parece que los españoles han hablado y la bofetada la hemos escuchado aquí en Jerusalén», manifestó Amichai Chikli, ministro israelí de la Diáspora.

Países que dieron 12 puntos a Israel

España

Alemania

Australia

Azerbaiyán

Bélgica

Francia

Luxemburgo

Países Bajos

Portugal

Reino Unido

Suecia

Suiza

Resto del mundo