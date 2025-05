Rueda de prensa de Melody, en directo: primeras palabras tras Eurovisión 2025

Melody, inevitablemente, se ha convertido en una de las artistas que más ha dado de qué hablar en las últimas semanas. Y siendo honestos, no es para menos. El sábado 17 de mayo se subió al escenario del estadio St. Jakobshalle de Basilea (Suiza) con toda la ilusión del mundo, puesto que iba a cumplir uno de sus mayores sueños, que era representar a España en Eurovisión. A pesar de haber hecho una actuación verdaderamente impecable, parece que su propuesta no convenció al público del festival. Entre otras cuestiones porque, entre los puntos obtenidos por el jurado y por el los espectadores, Melody tuvo que conformarse con el puesto 24.

Un duro varapalo no solamente para la artista sevillana, sino también para toda la delegación española. A pesar de todo, los rumores no tardaron en surgir después de que la cantante cambiase de opinión de forma radical tan solo unas horas después de poner punto y final a su etapa en Eurovisión 2025. ¿El motivo? Se negó a regresar a España junto a la delegación. Es decir, en vez de viajar con todo el equipo a Madrid, prefirió volar a Málaga para reunirse con su familia, y especialmente con su hijo, lo antes posible.

Un gesto que no pasó desapercibido pero, aun así, Melody ha querido pedir calma. En las pocas intervenciones que ha hecho la artista en medios de comunicación, tras ser pillada por reporteros en la calle, la cantante quiso zanjar las especulaciones. Es más, hizo hincapié en que se sincerará sobre todo lo ocurrido en la rueda de prensa con RTVE. Un encuentro con periodistas que se llevará a cabo este lunes 26 de mayo, a partir de las 16:00 horas, desde Prado del Rey.

A qué hora es la rueda de prensa de Melody

La rueda de prensa de Melody será hoy, lunes 26 de mayo, a partir de las 16:00 horas y se podrá seguir en directo online gratis a través de la web de OKDIARIO, donde haremos una cobertura minuto a minuto con las frases más destacadas y los mejores momentos de Melody y además podrás seguirla también a través de RTVE Play.

Las primeras palabras de Melody

Aunque la rueda de prensa de hoy será la primera vez que Melody hable de forma oficial ante las cámaras de televisión, la artista ya ha hablado ante los medios de comunicación, que la pillaron a las puertas de su casa y le preguntaron por lo ocurrido en Basilea. «En primer lugar, quiero dar las gracias a todas las personas que me han apoyado. A toda España, que se ha volcado conmigo 100% y me han mandado no sé cuántos vídeos de estadios de todas partes del país llenos para ver la actuación. Y por toda Latinoamérica. Ha sido un show y yo creo que esto no se olvidará jamás. Estoy muy satisfecha con la actuación que he hecho. Me parece que hemos hecho un gran trabajo. Mi traje me encanta. ¡Estoy muy feliz! ¿Qué quieres que te diga?».

Cómo quedó Melody en Eurovisión

España quedó antepenúltima en Eurovisión 2025 tras recibir un total de 37 puntos, un resultado inferior del logrado en la edición anterior, en la que Nebulossa logró el puesto 22 con su canción ‘Zorra’.

Pero llegados a éste punto seguro que te has preguntado cuáles han sido las posiciones de artistas españoles años anteriores en Eurovisión. Pues bien, aquí hacemos un pequeño repaso de los últimos años: