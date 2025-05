Ha llegado el momento. Después de más de una semana de silencio e incertidumbre, Melody concederá su primera rueda de prensa. La sevillana representó a España, el pasado 17 mayo, en Eurovisión 2025. Una puesta en escena sublime donde alzó su voz para presentarle al mundo Esa Diva. Una apuesta muy acertada con la que conquistó a todos en todos los sentidos, aunque luego las puntuaciones del jurado y del televoto no hayan sido las esperadas. Asimismo, y debido a que quedó posicionada en el puesto número 24 de la tabla y solamente le concedieron 37 puntos, hecho que sigue siendo incomprensible, la artista ha optado por reservarse su opinión.

Como es habitual, los representantes del festival, al llegar al país, conceden una rueda de prensa a los medios de comunicación para realizar una valoración de su actuación en el Festival de la Canción. En el caso de Melody, aunque todos los ojos estaban puestos en ella, no ha sido así, La cantante decidió, a su llegada a España, no viajar a Madrid y optó por irse a su tierra natal. Su mayor deseo era ver a su hijo, a quien no había visto en tres semanas, y a sus padres. Por ello, no se ha pronunciado sobre la inesperada puntuación recibida en el certamen musical. Sin embargo, esta espera ya tiene fecha oficial para su final.

Melody ha viajado a la capital española con el objetivo de conceder la ansiada entrevista que los medios de comunicación llevan esperando desde hace 9 días. Un encuentro que tendrá lugar esta tarde, del 26 mayo, a partir de las 16:00 horas (hora antes en las islas Canarias). Pero, ¿se emitirá el encuentro en televisión? ¿Cómo se puede ver? ¡Te lo contamos!

A qué hora es la rueda de prensa de Melody y dónde ver en directo por TV y online

Tal y como se ha anunciado, la sevillana se reunirá con medios nacionales e internacionales en las instalaciones de RTVE en Prado de Rey. Un encuentro exclusivo y muy esperado al que acudirán numerosos periodistas con el objetivo de escuchar atentamente qué tiene que decir Melody de su paso por el certamen.

La rueda de prensa se podrá ver en directo, de manera online y a partir de las 16:00 horas en a través de la plataforma de RTVE Play. Para poder acceder a ella tan solo será necesario descargarse la app o acceder desde la página web. Asimismo, de momento, se desconoce si el encuentro será emitido en directo desde La 1 de Televisión Española.

La exclusiva ha sido dada por La Familia de la Tele, programa que se emite en La 1 de Televisión Española. Asimismo, y teniendo en cuenta que el encuentro con los medios se llevará a cabo en el mismo horario en el que se emite el programa, no sería descabellado pensar que el equipo del formato se encargará de realizar una cobertura completa del momento.

Un movimiento con el que, a su vez, se intentará subir las audiencias del mismo. Pues, como ya es bien sabido por todos, María Patiño y sus compañeros han sido recibidos con datos de audiencia que marcan los mínimos. ¿Qué contará Melody de su paso por Eurovisión? Seguramente, no dejará indiferente a nadie.