Melody arremete contra Broncano por las burlas de ‘La Revuelta’: «Yo no me río de su audiencia»

Melody ha reaparecido este lunes 26 de mayo en una multitudinaria rueda de prensa después de su participación en el Festival de Eurovisión 2025. La sevillana ha querido explicar todo lo que ha pasado en los días posteriores a conseguir un injusto puesto 24º en la final. Aunque no había opciones a quedar entre los diez primeros, fue un batacazo que nadie esperaba. Una de las cosas que más le han dolido han sido los comentarios despectivos que se hicieron sobre su actitud en La Revuelta, programa que aseguraba que habían cerrado una entrevista con ella tras su paso por el festival.

El pasado lunes 19 de mayo, horas después de la final, la artista decidió cancelar su agenda y marcharse a su casa de Fuengirola junto a su familia, especialmente para ver a su hijo, nacido hace apenas unos meses. El platón no sentó nada bien al programa de La 1, que no tuvo problemas en criticarla por haberles dejado sin invitado. «Otros días la gente ya sabe que vamos a última hora con los invitados, pero justo hoy lo de Melody estaba hecho desde hace dos meses» (…) «Se ha ido directamente a su casa, creo, ha bajado las persianas y le deseamos que se recoloque un poco emocionalmente», fueron algunas de las frases que le dedico el presentador.

Una semana después, la sevillana ha hablado claro de muchos de los temas de los que más se ha rumoreado en los últimos días, como por ejemplo, que se dijo que había gritado y expulsado de su camerino al equipo de la delegación de RTVE. Tanto ella como María Eizaguirre -directora de comunicación de RTVE- han negado que hubiese pasado. Admiten que sí hubo enfado y los ánimos cayeron, pero que fue la propia Melody la que intentó animar al resto de compañeros en el viaje de vuelta al hotel.

Sobre lo que se ha dicho en la prensa sobre su familia en los últimos días, ha negado todos los rumores de una crisis en su matrimonio o que hubiera fallecido una persona de su entorno. El motivo de su parón ha sido reunirse con su familia, pero especialmente con su hijo pequeño, al que hacía más de dos semanas que no veía por estar entregada a los preparativos del festival.

El que más le ha dolido ha sido el fuego amigo, ya que La Revuelta -programa de La 1- no dudó en cargar contra ella en tono burlón. «Como hablar es gratis… Algunos compañeros de algunas cadenas o de la misma cadena han hecho comentarios despectivos hacia mi persona y mi actuación. Y no me parece, porque yo no iba a hacer prensa y se han dicho cosas que no son», de esta manera ha dejado claro que se había avisado de la cancelación a todos los medios.

«Al margen, cuando he pedido algunos días de descanso, por encima de todo está la salud mental. Algún programa de televisión se ha reído para poder ver a mi familia y a mi hijo, y no me parece. Han hablado mucho de la salud mental, que hay que cuidarse… Y no me gusta la doble moral», así ha sido el dardo que lanzaba contra Broncano y sus colaboradores.

«No hay que burlarse de la actuación ni del puesto, porque yo no me río de las audiencias de nadie», de esta forma ha recordado que el programa de las noches de TVE sufre una sangría de espectadores desde hace meses.

Los compañeros periodistas han querido saber más sobre y le han preguntado por si estaría dispuesta a ir a La Revuelta después de todo. «Voy a ir a los programas en los que se me respete como artista y estoy abierta a unas disculpas, porque entiendo que todos nos podemos equivocar», así ha lanzado el guante al humorista y a sus colaboradores, que seguro que tendrán algo que decir este lunes en su programa.