No es ningún secreto que Melody, con el paso de los años, se ha convertido en una de las artistas más queridas y consagradas de nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que cuenta con una voz espectacular y un talento verdaderamente impresionante. Hace tan solo unos meses, dio el paso de participar en Benidorm Fest 2025 con Esa Diva, sin tan siquiera imaginar que lograría su sueño de hacerse con el Micrófono de Bronce y el pase directo a representar a España en Eurovisión 2025. Desde que ganó el certamen que se celebra en la ciudad alicantina, la artista no ha dejado de trabajar muy duro en su propuesta. Su objetivo era claro: sorprender al público eurofan para llevarse a España un buen puesto en el festival. Pero tenía otro reto: incluir el gesto que prometió a David Broncano en la coreografía que haría en Basilea.

Todo comenzó a principios de febrero, cuando Melody visitó La Revuelta como flamante ganadora de Benidorm Fest 2025. Después de hacer un repaso al certamen musical, así como su amplia trayectoria, el presentador sorprendió a la cantante con una propuesta de lo más peculiar. ¿En qué consistía? En incorporar un gesto que representase a La Revuelta en su actuación en Eurovisión 2025. La primera propuesta de David Broncano era «meter algo por un tubo», uno de los elementos que más destacan del escenario del Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid. Algo que no convenció en absoluto a la ganadora de Benidorm Fest 2025. Fue entonces cuando Grison propuso hacer el gesto del bombo. Una propuesta que gustó mucho más a la nazarena, que no tardó en sellar ese pacto: «Está hecho, lo voy a incluir». Lejos de que todo quedase en una simple anécdota, Melody no dudó en cumplir su palabra.

¡Y de qué manera! Puesto que incluyó el gesto del bombo en uno de los momentos clave de su actuación en Eurovisión 2025, concretamente en el segundo estribillo, cuando el telón rojo cae y aparece la gran escalera. En ese preciso instante, la representante de España en el certamen musical levantó su brazo e interpretó el gesto del bombo que prometió a David Broncano.

Cabe destacar que tanto ella como todo su equipo lo integraron de forma excepcional en la coreografía final de Esa Diva, ya que muchas personas no se dieron cuenta de que cumplió su promesa. Otras, en cambio, no tardaron en caer que ese movimiento tenía un porqué, y tenía relación con La Revuelta.

El otro gesto de Melody que su público quería ver en ‘Eurovisión 2025’

Una de las cuestiones que más llamó la atención de la actuación final en Benidorm Fest 2025 fue que la artista realizó algo que le caracterizaba muchísimo. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, del «helicóptero». En el caso del certamen que se celebra en Benidorm, Melody quiso incluirlo en la actuación.

Pero, en el caso de Eurovisión, optó por ir mucho más allá. Tras lanzar el micrófono y hacer la acrobacia con uno de sus bailarines, Melody cogió su pelo para hacer el helicóptero. Un cierre de actuación verdaderamente icónico que, desde luego, no dejó indiferente a ninguno de sus seguidores. ¡Es maravillosa!