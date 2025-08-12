La firma de análisis de valores Alantra ha alertado a través de un informe de que si BBVA sube el precio de la oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell, se destruiría valor para los accionistas.

En concreto, los analistas de Alantra han analizado la decisión de BBVA de seguir adelante con la OPA, tal y como comunicó este lunes, 11 de agosto, tras el cierre de mercado, a pesar de que la ley le facultaba a retirarse tras la decisión de Banco Sabadell de vender TSB.

«El anuncio de seguir adelante con la oferta está en línea con nuestras expectativas, aunque hubiéramos preferido que BBVA siguiera la vía Orcel de retirar a Unicredit de la oferta por BPM, admitiendo que las cosas habían cambiado desde que se lanzara la oferta», ha dicho Alantra.

La firma espera que BBVA lance la oferta a comienzos de septiembre, lo que implicaría una mejora con un mayor componente de efectivo. «En nuestra opinión, una oferta hostil así destruiría valor para los accionistas y, por tanto, permanecemos cautos en BBVA», ha dicho Alantra.

La casa de análisis mantiene una recomendación de mantenerse neutral con las acciones de BBVA, asignando un precio objetivo de 16 euros.

El BBVA mantiene su oferta

Hay que recordar que el BBVA comunicaba este lunes que mantendrá su oferta pública de adquisición (OPA) sobre el Banco Sabadell, a pesar de la venta de TSB y de admitir hace unos días que la operación pondría en riesgo «los beneficios esperados». La entidad vasca trasladaba su decisión en pleno parón de agosto a través de un comunicado remitido a la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) al cierre de mercado, explicando que seguirá con la puja por la totalidad de las acciones del Banco Sabadell.

El fuerte respaldo de los accionistas del Sabadell (el 75,2% del capital) a la venta del TSB y al dividendo extraordinario de 2.500 millones incrementó las probabilidades de retirada de la oferta, dada la enorme dificultad de que ésta tenga éxito. Pero, finalmente, el banco presidido por Carlos Torres ha decidido seguir adelante.