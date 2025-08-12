Montse Tomé estaba sola: ni una internacional se quiso despedir de ella

En el día de ayer, lunes 11 de agosto, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó de manera definitiva el final de la etapa de Montse Tomé como seleccionadora. El silencio federativo tras la derrota en la final de la Eurocopa auguraba una destitución que se confirmó después de que la Junta Directiva decidiera no renovar el contrato de la entrenadora asturiana, que finalizaba el 31 de agosto.

Tomé publicó en sus redes sociales un mensaje de despedida tras conocerse la notica de su marcha. «Orgullosa y agradecida de formar parte de este equipo. que ha conseguido grandes logros en el fútbol español», comenzaba el comunicado de la ex seleccionadora. Además de reconocer la labor de su staff, Montse Tomé ha dedicado unas palabras de cariño al vestuario, al que ha calificado como un «excelente grupo de futbolistas con las que he crecido a nivel profesional» al que ha agradecido «por avanzar en los buenos momentos y en los menos buenos». Las palabras de gratitud de la entrenadora no han recibido respuesta pública de ninguna de sus jugadoras.

En la parte final del comunicado, Tomé afirmó irse «feliz y en paz» tras su paso por la Selección. Su balance en el banquillo español, al que llegó para sustituir a Jorge Vilda en septiembre de 2023, lo marcan los resultados. La asturiana asumió el cargo en una etapa de mucha inestabilidad dentro del combinado nacional. En menos de dos años al mando, Tomé levantó la primera edición de la UEFA Nations League Femenina y alcanzó por primera vez en la historia la final de la Eurocopa. Su gran debe fueron los últimos Juegos Olímpicos, en los que España cayó en la lucha por el bronce.

Fue un placer, gracias de corazón. pic.twitter.com/NN8t117aT0 — Montse Tome (@montse_tome) August 11, 2025

Su sustituta será Sonia Bermúdez, una entrenadora con una trayectoria similar a la de Tomé antes de llegar al banquillo de la Selección. La madrileña ha pasado por los combinados sub-19, sub-20 y sub-23 españoles antes de ascender al escalafón más alto. Al frente de la absoluta, la nueva seleccionadora coincidirá con Alexia Putellas o Irene Paredes, con las que compartió vestuario en su exitosa carrera como futbolista. En las labores de segunda entrenadora, Sonia Bermúdez estará acompañada por Iraia Iturriegui, ex entrenadora del Athletic Club femenino y del segundo filial masculino de los bilbaínos.

La RFEF sí despide a Montse Tomé

En el comunicado en el que anunciaba la no continuidad de Tomé y la llegada de Bermúdez al banquillo de la absoluta, la Real Federación Española de Fútbol sí ha agradecido a la ex seleccionadora su labor. Una etapa, la de la asturiana, que va más allá de su papel como entrenadora de la absoluta.

«La Junta Deportiva de la RFEF ha querido agradecer el trabajo, la profesionalidad y la dedicación de Montse Tomé desde distintas responsabilidades durante su etapa como integrante de las selecciones nacionales en la RFEF, en especial, en el tiempo que ocupó el puesto de seleccionadora nacional absoluta», ha expresado en su comunicado.