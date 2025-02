Uno de los rostros que más portadas ha acaparado durante los últimos días ha sido, sin lugar a duda, el de Melody. La artista se convirtió en la flamante ganadora del Benidorm Fest 2025. Un logro que la llevará el próximo 17 de mayo a representar a España en Eurovisión. Un hito en su carrera profesional donde ha dejado claro que promete dejar a nuestro país por todo lo alto al ritmo de Esa diva. Por ello, y tras regresar del festival, la andaluza ha realizado una pequeña parada en el teatro donde se graba La Revuelta.

Melody se convirtió en la invitada del programa de David Broncano. Un encuentro muy esperado donde no faltaron las bromas, las confidencias y las anécdotas. Asimismo, la artista se volvió a mostrar muy agradecida por todos aquellos que la han apoyado desde el minuto uno durante su paso por el festival musical de RTVE. «Para mí es un sueño total representar a mi país porque me siento superorgullosa… ¡Y lo vamos a petar!», exclamó con alegría. Por su parte, David Broncano quiso sincerarse con la invitada. «Yo la verdad es que no lo vi, pero me lo han contado», expresó entre risas.

Posteriormente, la cantante protagonizó una puesta en escena espectacular en la que llegó a bajar desde los aires en un columpio. Todo ello sumado al hecho de que Melody le regaló al presentador el sombrero que formó parte de su indumentaria en el Benidorm Fest 2025.

«Te hago entrega, por tu talento, del sombrero del Benidorm Fest», anunció. Ante ello, Broncano trató de ponérselo, pero por mucho que lo intentó, no hubo manera. «¿Pero por qué has venido a humillarme tanto?», bromeó él. Fue entonces cuando el presentador le propuso una inesperada propuesta a la artista.

«Podríais añadirnos un gesto para el programa. Tenemos un tubo… quizás un gesto como de meter algo por un tubo. Como que envías tu corazón por el tubo», le sugirió. Una propuesta que no terminaba de convencer a Melody. «Señores, que es serio. He ganado y voy a representar a mi país», le respondió entre risas.

Pero, cuando todo parecía que iba a quedar en el aire, la cantante emocionó al equipo de La Revuelta con sus siguientes palabras. «¿Y si hago como si voy a tocar el bombo?», comentó. Una idea que le encantó al presentador del programa de Televisión Española.

Por lo tanto, el gesto de tocar el bombo, un elemento clave en el programa, se convertirá en el pequeño homenaje de la andaluza. Por el momento, habrá que esperar hasta el próximo mes de mayo, fecha en la que Melody se subirá al escenario de la gran final de Eurovisión para cantar Esa diva y ver el gesto del bombo. Sin lugar a duda, un pequeño gesto con el que no dejará indiferente a nadie y por el que el equipo de La Revuelta estará muy atento.