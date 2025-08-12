No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 11 de agosto, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 369 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Gabriel no ha dudado en percibir que Begoña todavía tiene ciertas dudas sobre quién cometió el robo realmente. Tras su charla con Damián, José ha empezado a replantearse si es buena opción contarle toda la verdad a Cristina. Gema y Joaquín, por su parte, han decidido tomar cartas en el asunto para tratar de poner punto y final al acoso al que está siendo sometido Teo.

Lejos de que todo quede ahí, Fina y Digna han recordado a Isidro viendo una serie de fotografías que tomó Fina, mientras que Luis se da cuenta de que no va a poder asistir al simposio de Luz. Algo que, desde luego, no estaba en sus planes. Don Pedro ha exigido de vuelta el favor que hizo a Pelayo, mientras que María ha empezado a darse cuenta de que Manuela lo está pasando tremendamente mal como consecuencia de su ruptura con Gaspar. Todo ello mientras Irene se muestra decidida a resolver sus dudas sobre los sentimientos que Damián tiene hacia Digna. Él, por su parte, ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para anunciar a todos una importantísima noticia. Se trata de algo que tiene una estrecha vinculación, precisamente, con la culpabilidad de Remedios. Algo que, de una manera u otra, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.

¿Qué sucede en el capítulo 370 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 12 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Andrés se muestra decidido a visitar a Remedios en la cárcel, puesto que está convencido de que es completamente inocente. Dado que la situación no mejora, Gema y Joaquín se muestran decididos a hablar con los padres del abusón, para que cese en su empeño de hacer daño a Teo.

Lejos de que todo quede ahí, Cristina se topa de bruces con José, que no es capaz de contarle la verdad. Manuela espera con ganas la respuesta de Gaspar a su carta, mientras que Gabriel hace todo lo que está en su mano para tratar de disipar las sospechas que pueda haber sobre su culpabilidad.

Así pues, propone denunciar a Bossard, mientras que intentan poner a Tasio en contra de Andrés. Por si fuera poco, don Pedro se entera de que José está en Toledo, mientras que Pelayo no duda un solo segundo en encargar a Fina la realización de un reportaje fotográfico. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.