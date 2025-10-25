Duro golpe a Emma García: el nuevo movimiento de Mediaset que afecta a ‘Fiesta’

Emma García y todo el equipo de Fiesta se han llevado un duro golpe por parte de los altos cargos de Mediaset España. Tal y como es bien sabido por todos, si en la cadena deciden darle mayor importancia al algún proyecto que acaba de aterrizar en la parrilla televisiva, muy probablemente, otro se verá afectado. En esta ocasión la víctima ha sido el programa vespertino de los fines de semana. Y es que, por lo que se ha comunicado, el formato reducirá su presencia en antena para poder darle un empujoncito a una de las nuevas apuestas. Un movimiento con el que no han dejado indiferente a nadie.

Para ser más exactos, se ha informado que Fiesta pasará a emitirse los sábados y domingos de 16:00 a 20:00 horas. Un encuentro televisivo que pasará a durar cuatro horas, en lugar de las cinco que llevaba durando hasta ahora. De esta manera, en la hora restante, será Agárrate al sillón el que ocupe su franja. Y es que, el concurso que aterrizó en julio de este año y es presentado por Eugeni Alemany, será emitido de lunes a domingo. Una apuesta muy interesante con la que la cadena pretende conseguir el éxito que cosechó en su día con Reacción en cadena.

Si hacemos un breve repaso, en el caso de Reacción en cadena, la decisión de emitirse los sábados y los domingos surtió efecto. De hecho, fue cuando los Mozos de Arousa comenzaron a despegar hacia lo más alto. Por ello, pretenden llevar a cabo esta iniciativa con Agárrate al sillón. Y es que, no solo quieren aumentar los datos de audiencia. También, tienen como objetivo dinamizar mucho más los contenidos de Fiesta.

El programa de Emma García aterrizó en Telecinco en el 2022 y, desde entonces, se ha convertido en uno de los indispensables de la cadena a la hora de narrar la actualidad del fin de semana. Y es que, cada vez son más las personas que eligen este formato como entretenimiento e información. Por ello, de momento, no han considerado quitarlo de la pequeña pantalla.

Se desconoce si la decisión de Mediaset España con respecto a Agárrate al sillón será temporal o no. Pues, todo depende de los resultados obtenidos en las audiencias. Pero, lo que está claro es que la cadena está intentando renovar por completo su catálogo audiovisual. Una serie de apuestas con las que quieren dar una forma diferente a la temporada 2025/2026.

El aumento de las emisiones de Agárrate al sillón también supone la incorporación de novedades en el concurso. Y es que, se ha informado que se incorporarán duelos eliminatorios y una nueva ronda previa a la prueba final por antonomasia del concurso, que es El Gran Duelo. ¿Será este un movimiento acertado por parte del grupo de comunicación? Muy pronto lo descubriremos.