Emma García hace hincapié en una confesión de Rocío Flores en ‘De Viernes’: «Lo ha visto en la tele»

La entrevista en plató y en directo de Rocío Flores en el programa ¡De Viernes!, ha sido el gran tema del fin semana, especialmente después de que aceptase tener un ‘cara a cara’ con Terelu Campos, amiga íntima de Rocío Carrasco, su madre, y gran defensora de su causa. Las declaraciones de la nieta de Rocío Jurado fueron analizadas por el equipo del programa y por la propia Emma García, que ha presentado programas del corazón en la cadena desde principios de los años 2000 y ha seguido casi desde el comienzo el enfrentamiento de Antonio David Flores con la familia Jurado.

Dice el refrán que ‘las mentiras tienen las patas muy cortas’, y en el caso del ex Guardia Civil y su hija se cumple. El programa ha analizado sus palabras y ha buscado en la hemeroteca, que en este caso no ha jugado a favor de Rocío, sacando muchas declaraciones de Antonio David que contradicen sus palabras. En concreto, lo hicieron sobre la declaración en la que Flores aseguró que nunca había escuchado a su padre decir nada malo sobre su madre. Es importante remarcar que la nieta de ‘la más grande’ añadió que nunca en casa, algo que queda en la intimidad familiar, pero no se puede negar que el ahora ‘youtuber’ ha echado pestes del clan Jurado y de Ortega Cano en todos los platós de televisión que ha pisado, además de en declaraciones a reporteros.

«Nos cuesta entender muchas cosas por ambas partes, pero luego hay cosas que son realidades que hemos visto y hemos escuchado. Cuando Rocío Flores dice ‘yo no he escuchado a mi padre hablar mal de mi madre’… en casa no sé, porque en la tele sí. Esta es una realidad», decía Emma García.

Hay que recordar que la presentadora vasca estuvo al frente de A tu lado, el programa del corazón que ocupó las tardes de Mediaset desde 2002 hasta el 2007, viviendo el complicado divorcio de Carrasco y hasta la muerte de la cantante.

Saúl Ortiz, colaborador y periodista del corazón con bastantes años de carrera, también dejó desmontó las palabras de la invitada de De Viernes: «Ella hace hincapié en que es en casa. Pero yo no me puedo creer que un señor que hablaba con los reporteros en la calle o se sentaba en un plató y vociferaba en contra de Rocío Carrasco y Rocío Jurado… me cuesta trabajo imaginar que llegara a su casa y dijera que eran maravillosas. Sería esquizofrénico este planteamiento», aseguraba.

«Aunque no lo haya visto en casa, lo ha visto en la tele», añadía Emma García, que ella misma ha contado informaciones sobre esta familia durante décadas. La vasca, que conoce gran parte de lo ocurrido en este asunto, lanzó su opinión sobre una reconciliación entre madre e hija, algo que parece complicado en la actualidad.

«Si tiene que haber una reconciliación, será porque Rocío Carrasco dé un paso al frente», aseguraba. «Qué difícil es esa situación con todo lo que ha ocurrido. Ojalá algún día hablen», decía, deseando que la paz llegase por fin para Rocío Flores, su hermano y su madre Rocío.