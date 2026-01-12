Ericsson ha comunicado a su plantilla en España su intención de realizar un despido colectivo, según figura en la carta que la empresa ha remitido a los trabajadores y a la cual ha tenido acceso OKDIARIO.

«Después de un análisis exhaustivo de la situación actual de la compañía, para asegurar nuestra competitividad en el complejo entorno actual en el que operamos y mejorar nuestra eficiencia, hemos tomado la difícil y necesaria decisión de iniciar un procedimiento de despido colectivo en Ericsson España. Esta decisión ha sido comunicada esta mañana a los sindicatos de EEM, mediante la pertinente comunicación de intención de inicio del proceso», indica el comunicado.

En los próximos días los sindicatos tendrán que designar a los representantes que formarán la mesa negociadora del expediente de regulación empleo (ERE), del cual todavía se desconoce la magnitud, y, tras ello, comenzará un periodo de negociación que se prolongará en torno a un mes.

«Como compañía, afrontaremos este proceso con el máximo respeto por todas las personas trabajadoras y con el firme convencimiento de que la unidad en estos momentos difíciles nos ayudará a superar esta etapa y a seguir construyendo el futuro de la compañía. Entendemos la inquietud que este anuncio conlleva. Por ello, pondremos todo nuestro esfuerzo y compromiso para gestionar este proceso de la forma más transparente posible, cumpliendo en todo momento con los procedimientos y obligaciones legales aplicables», agrega el mensaje trasladado a la plantilla.