Todos coinciden en esto: la ciudad española que «no merece la pena visitar» según los turistas

España tiene un gran número de joyas repartidas por toda la península y por ello millones de turistas al año se dejan llevar por los encantos de nuestro país. De norte a sur y este a oeste, cientos de miles de personas disfrutan de una temperatura excelente, playas únicas, lugares con una gran historia y todo aliñado con una de las mejores gastronomías del mundo. Por ello nuestro país fue uno de los países más visitados del mundo en 2023 y está batiendo récords históricos en 2024. Un grupo de internautas ha elaborado un informe sobre las ciudades que «no merece la pena visitar» y una de ellas es una ciudad española.

Hace unos días el Instituto Nacional de Estadística hizo públicos unos datos históricos sobre el turismo internacional en España en 2024. En los primeros ocho meses del año, han visitado nuestro país un total de 64,3 millones de turistas, lo que supone un incremento del 11,2% con respecto al mismo periodo del año anterior. Sólo en el mes de agosto, visitaron la península 10,9 millones de personas procedentes del extranjero, un 7,3% más que en el mismo mes de 2023.

Teniendo en cuenta que España cerró el año 2023 con 85.056.528 visitantes (un 18,7% más que en 2022) todo hace indicar que en 2024 se superará el récord histórico y nuestro país se acercará aún más a Francia, que el pasado año cerró el curso como el país más visitado del mundo con 100 millones de visitantes a lo largo de los doce meses. Así que parece que España se quedará muy cerca del país vecino en el año con más turistas extranjero de su historia.

La ciudad española que «no merece la pena»

La plataforma online Reddit ha abierto un debate que ha generado una gran polémica y que puede incluso que herida alguna sensibilidad. «¿Cuáles son las ciudades europeas que no merece la pena visitar?», es el tema que ha abierto un usuario y cientos de personas se han atrevido a poner sus opiniones teniendo en cuenta sus experiencias tras visitar ciudades de todo el mundo.

Dentro de este tema una ciudad española ha sido protagonista por «no merecer la pena para visitar» y esta es Barcelona. La Ciudad Condal siempre ha sido una de las ciudades más visitadas del mundo junto a París y en 2023 firmó un total de 8,27 millones de pernoctaciones. Estos usuarios han recomendado no visitar la capital de Cataluña por la amplia presencia de carteristas que te puedes encontrar si visitas esta zona, un problema para los turistas y la población local de esta ciudad.

Otra de las ciudades que han estado arriba en la clasificación de las que «no merece la pena visitar», es Bratislava, la capital de Eslovaquia y una ciudad con los cascos antiguos más bonitos que puedes encontrar en el centro de Europa. Este no es el motivo por el que está incluida en esta clasificación, y sí el hecho ser ser la ciudad «más aburrida» de Europa. «Parecen estar siempre enfadados», cuentan algunos usuarios sobre el carácter que tienen los eslovacos. Oslo también es una de las ciudades que está en esta lista. La capital de Noruega también está en el lista de las ciudades que «no merece la pena visitar» debido a sus arquitectura poco atractiva.

Sorprendentemente, ciudades de Italia como Milán o Venecia también están en esta clasificación, ya que al clásico paseo con la gondolera en esta ciudad consideran «una trampa para turistas». El alto precio de todo en estos lugares tampoco ayuda para que escale puestos en la clasificación. También sorprende que Florencia, que es una de las ciudades más bonitas y con más historia del planeta, esté en esta clasificación. El motivo de que esta ciudad que hace una oda al arte esté en esta clasificación es porque «está muy masificada».

A pesar de lo que diga esta clasificación de internautas que ha levantado una gran polémica, lo cierto es que al menos una vez en la vida tienes que visitar estas ciudades, que están considerados como uno de los lugares más importantes del mundo. Entre ellos Barcelona, que es cierto que sufre las consecuencias de las políticas que se han llevado a cabo en los últimos años en la ciudad, pero aún así sigue siendo una de las ciudades más visitadas del mundo durante todo el año.