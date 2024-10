Luis Enrique harta a Francia con los peores datos del PSG desde que lo compró Qatar: «Perdedor»

El nuevo varapalo del Paris Saint Germain en la Champions League a manos del Arsenal parece que traerá consecuencias, y muchas, a Luis Enrique. La reacción post derrota del técnico español no fue la mejor, se fijó como culpable, pero tuvo una reacción de bajo tallaje en rueda de prensa ante la pregunta de una periodista. La prensa señala a Luis Enrique y le pone en el punto de mira del PSG calificándole como «perdedor» y «triste». Y es que, desde que llegó Qatar al poder del PSG, no hay ningún entrenador que haya obtenido peores resultados en Champions League.

Todo empezó con su decisión de apartar a Ousmane Dembélé de la convocatoria ante el Arsenal, al parecer por una fuerte discusión entre ambos que llevó al entrenador a tomar esta decisión «difícil» y que le ocasionó sus primeros enganchones con la prensa en la previa del partido. «Mi objetivo es buscar lo mejor para el equipo, esa es mi decisión», comentaba al respecto, y señalaba: «Parece que nunca hemos perdido con Dembélé. Perdimos en Newcastle, en Milán, en Dortmund, perdimos también en casa contra el Barça».

Pero la derrota ante el Arsenal, sin Dembélé y con una pobre imagen del PSG, completamente sobrepasado por el juego y empuje de los gunners, dejó muy tocado a Luis Enrique. Ya en la rueda de prensa postpartido, el asturiano tuvo una respuesta fuera de lugar ante la periodista Margot Dumont, de Canal+, que le cuestionaba por la ausencia de Dembélé y sus consecuencias. «No, no tengo intención de explicarte las tácticas porque no las entenderías», le lanzó, reafirmándose poco después: «Habrá que corregir muchas cosas, pero no tengo intención de explicar eso».

La respuesta de Luis Enrique a la periodista ha sido calificada por diversos medios como «despectiva», tachando al entrenador del PSG de poco cortés, pero también relacionándolo con otros términos como «perdedor» o «triste». Por ejemplo, L’Equipe califica sus decisiones deportivas como «decisiones perdedoras», desde la ausencia de Ousmane Dembélé como la continuidad de Désiré Doué o Vitinha, además de los cambios que realizó con el marcador en contra, estéril.

Y es que los medios franceses están poniendo el foco en los resultados deportivos europeos de Luis Enrique desde que está al frente del equipo, los peores registros de toda la era del Paris Saint Germain con Qatar a los mandos.

«No quiero apuntar a nadie individualmente, la derrota es mía, asumo toda la responsabilidad, la derrota es totalmente merecida. Donnarumma era como sus compañeros en un nivel mínimo. El oponente era mejor (…), y es uno de los mejores equipos del mundo, especialmente en el juego aéreo», expresaba Luis Enrique que sumaba ante el Arsenal su sexta derrota en Champions League con el PSG desde que llegó en un total de 14 partidos disputados.

El 2-0 ante el Arsenal se suma a derrotas ante Newcastle (4-1), Milán (2-1), Barcelona (2-3) y Dortmund por partida doble (1-0, 0-1), lo que hace un promedio de 43% de partidos perdidos desde que se sienta en el banquillo del Parque de los Príncipes, no hay ningún otro entrenador con un registro más bajo que él.