Luis Enrique se harta de la prensa e imita a Van Gaal: «Negatividad…»

Luis Enrique sigue su cruzada contra la prensa y tras ganar con el Paris Saint-Germain al Rennes en la liga francesa, volvió a dejar una de esas frases que resuenan contra los periodistas. El técnico asturiano, que ha empezado bien la temporada con el club francés (no conoce la derrota en los primeros siete partidos), imitó a Luis van Gaal y su famoso «siempre negativo» para explicar, a su juicio, lo que hacen los periodistas que cubren al PSG con él.

«Perfectos no somos. Y al que le guste bien, y al que no, también. Es habitual la negatividad en el periodismo con el PSG», aseguró Luis Enrique al finalizar este encuentro de la liga francesa (3-1) jugado en el Parque de los Príncipes. Así, para el técnico español, existe una «negatividad» constante de los periodistas que cubren al PSG.

Este nuevo mensaje de Luis Enrique contra la prensa llegó a una pregunta sobre el balón parado, a lo que el ex seleccionador nacional replicó que «el fútbol no está siendo justo con nosotros» (en referencia a goles en contra) y que los periodistas no hablan de que «nos están generando muy pocas ocasiones». Fue en ese momento cuando Luis Enrique aprovechó para ensalzar a su actual PSG, del que dice que es mejor que el año pasado: «A la larga, el equipo presiona mucho mejor que el año pasado y es mucho más estable».

«Si miráis los números del inicio de temporada, respecto a los números del año pasado, son infinitamente superiores. Vais a preguntar si el balón parado, si llueve, si no sé qué», continuó Luis Enrique, que aseguró que «no son perfectos» y que ya prepara la primera prueba de fuego de esta temporada para el Paris Saint-Germain: se enfrenta al Arsenal en la Champions League.

En esa rueda de prensa posterior al encuentro ante el Rennes, Luis Enrique también contestó de forma seca a otro periodista que le preguntó por Barcola, gran figura de ese encuentro de la liga francesa, en el que marcó dos goles. «Hoy es Dios, ayer fue un demonio. Nombra un jugador en la historia del fútbol que juegue bien en todos los partidos. Es muy aburrido, especialmente cuando hablamos de jugadores jóvenes. No hay ningún jugador en el mundo que juegue bien todo el tiempo», expresó un Luis Enrique que soltó que ese tema le «aburría» y que pidió «un poco más de calidad, por favor» respecto a la pregunta.

La inédita propuesta de Luis Enrique

Cabe recordar que justo antes de este partido, Luis Enrique protagonizó otra sobrada al hacer una propuesta inédita con tal de no volver a enfrentarse a su némesis: los medios de comunicación. En tono de broma, el técnico asturiano dijo que estaría dispuesto a cobrar la mitad de su sueldo para no comparecer más públicamente.

«Si ahora mismo me das un papel y me dices, si no vuelvo a hablar con la prensa y me quitan el 25% de mi sueldo o incluso el 50%, lo firmo. Pero repito que me lo paso muy bien hablando con la prensa», afirmó el actual entrenador del Paris Saint-Germain.