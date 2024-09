La última sobrada de Luis Enrique: cobraría la mitad para no volver a «hablar con la prensa»

Luis Enrique ha vuelto a protagonizar la actualidad deportiva con otra rueda de prensa en la que le ha tirado un órdago a los periodistas y a su propio club. El entrenador español del Paris Saint-Germain ha realizado una propuesta inédita con tal de no volver a enfrentarse a su némesis: los medios de comunicación. En tono de broma, el técnico asturiano dijo que estaría dispuesto a cobrar la mitad de su sueldo para no comparecer más públicamente.

«Si ahora mismo me das un papel y me dices, si no vuelvo a hablar con la prensa y me quitan el 25% de mi sueldo o incluso el 50%, lo firmo. Pero repito que me lo paso muy bien hablando con la prensa», afirmó contundentemente. Estas palabras llegan justo después de la entrevista que concedió el pasado lunes, en la que se explayaba sobre varios asuntos de su trayectoria con motivo del documental basado en su primera temporada en el PSG que verá la luz la próxima semana.

Pero en lo futbolístico, el conjunto parisino se enfrenta este viernes a las 21:00 horas al Rennes en el partido de la jornada 6 de la Ligue 1. Como antes y después de cada encuentro, por protocolo, Luis Enrique atendió a los medios en la ciudad deportiva del PSG, donde dejó otra declaración explosiva en la que especulaba con esa opción de rebajarse el sueldo para no hacerlo más.

Luis Enrique también habló del calendario y de la posible huelga: «Los actores deben hablar (sobre los jugadores). El calendario está ocupado, pero lo está más en otros campeonatos, especialmente en Inglaterra, donde tienen más competiciones que nosotros. En mi situación no tengo derecho a quejarme».

Luis Enrique comparó el Barça de Xavi con el Eibar

Luis Enrique volvía a estar en boca de todos esta semana por unas declaraciones incendiarias sobre la forma de jugar del Barcelona de Xavi Hernández la temporada pasada. El técnico asturiano se midió a su ex equipo con el PSG en los últimos cuartos de final de la Champions League, un duelo donde los franceses avanzaron de ronda dejando por el camino al cuadro culé.

«El Barça no es un equipo dominante y no es un equipo defensivamente bueno. No tiene calidad defensiva. Juegan al pelotazo. Marc André ter-Stegen batió el récord de pases largos. Juegan como el Eibar», señaló Luis Enrique en un fragmento de su serie documental.

El PSG terminó avanzando de ronda tras remontar la eliminatoria en el Olímpico de Montjuic. Durante el documental se puede observar que el foco mediático de aquel duelo estuvo sobre los entrenadores: Xavi y Luis Enrique. El técnico asturiano aparece analizando a su rival, con una dura crítica al juego del equipo culé la temporada pasada.

«La eliminatoria ante el Barça fue horrible, lo siento. Se unió todo lo emocional, volver a casa era una alegría, pero volver a casa contra el club que más me ha dado como jugador y como entrenador. Una sensación horrible para mí, para mis hijos y mi mujer», comentaba Luis Enrique. Y es que el PSG eliminó al conjunto azulgrana después de un contundente 1-4 en el estadio del Barcelona.