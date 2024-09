Danna Paola confirma su ‘affair’ con Neymar: la revelación que lo demuestra todo

Danna Paola ha causado un terremoto con sus palabras en la entrevista con David Broncano de este miércoles en La Revuelta de TVE, en la que desveló todos los detalles del romance que mantuvo con Neymar hace cinco años. La relación tuvo lugar en 2019 y fue motivo de conversación entre el presentador y la actriz y cantante mexicana, la cual habló abiertamente de su pasado con la antigua estrella de Barcelona y Paris Saint-Germain.

La charla futbolera arrancó de esta forma: «Yo he aprendido bastante fútbol gracias a mi novio porque es madridista». En ese punto, Broncano le preguntó por si su pareja militaba en el Real Madrid o simplemente era futbolista profesional, a lo que la joven respondió: «No, no. Yo ya he estado con futbolistas que no voy a decir». Pero finalmente no pudo morderse la lengua.

«He estado con futbolistas que tienen el rollo de estar con actrices y cantantes. He tenido mis experiencias, todas ellas buenas, pero entiendo que la profesión es demandante y la mía también. Entonces no compaginamos», afirmó Danna Paola acerca de su relación con dicho futbolista, el cual desde la realización del programa iban a descubrir que se podía tratar del mismísimo Neymar.

Tras consultarlo con Miguel Campos, coordinador de guion del programa de La 1, Broncano se dirigió a la chica y le preguntó si era el brasileño el jugador en cuestión. Ahí fue cuando Danna Paola desveló su relación con Neymar en el pasado, sorprendiendo además la ciudad en la que se conocieron, la del amor: «Sí, nos conocimos. Estaba en el París. Esto nunca lo había dicho».

Danna Paola y su relación actual con Neymar

Y es que hace un tiempo, la mexicana resumió todo en una relación de amigos que aún conservan: «Somos muy buenos amigos. No hay amor, tengo muchos amigos y estoy muy feliz soltera. No veo fútbol. En realidad, yo creo que es una de las cosas por las cuales nos empezamos a llevar bien. Destacaría de él su manera de ser, es superdivertido y muy sincero.