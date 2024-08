Surrealista: Neymar desmiente su fichaje por el ¡Barcelona!

Neymar Jr, a través del perfil de su propia página web, ha catalogado como «mentira» las informaciones de medios catalanes que le han vinculado de nuevo con el Barcelona este verano. Según estos el brasileño tanteó la posibilidad de regresar de nuevo al Barça, ofreciéndose, pero la entidad culé, más concretamente Hansi Flick, descartó esta posibilidad. Es ahora el brasileño el que cataloga la ‘noticia’ como «una tremenda falta de respeto».

«Además de MENTIRA», así en mayúscula lo escribe desde el perfil oficial de la página web de Neymar, que añade que «este artículo es una tremenda falta de respeto al deportista y a su club, el Al-Hilal». En ella aparece una captura de una de las muchas noticias que se hicieron eco del posible regreso del brasileño al Barcelona y con un cartel que pone «fake (falso)». En el mensaje, escrito en X, añade: «Neymar Jr. tiene contrato con el club saudí, está feliz en Riad y pronto volverá a los terrenos de juego para deleitar a los aficionados de todo el mundo».

Além de MENTIRA, esta noticia é de uma tremenda falta de respeito ao atleta e a seu clube, Al-Hilal.

Neymar Jr tem contrato com o clube saudita, está feliz em Riade e em breve retornará aos gramados para alegria de seus fãs no mundo inteiro.

Besides being a LIE, this article is… pic.twitter.com/XxV5GCLzJ1

— Neymar Jr Site (@NeymarJrSite) August 26, 2024