La incendiaria valoración de Luis Enrique sobre el Barça de Xavi: «Juegan como el Eibar de los 80»

Luis Enrique vuelve a estar en boca de todos con su serie documental, esta vez por unas declaraciones incendiarias sobre la forma de jugar del Barcelona de Xavi Hernández la temporada pasada. El técnico asturiano se midió a su ex equipo con el PSG en los pasados cuartos de final de la Champions League. Un duelo donde los franceses avanzaron de ronda dejando por el camino al cuadro culé.

«El Barça no es un equipo dominante y no es un equipo defensivamente bueno. No tiene calidad defensiva. Juegan al pelotazo. Ter Stegen batió el récord de pases largos. Juegan como el Eibar», señala Luis Enrique sobre el Barcelona de Xavi en su serie documental.

‘No tenéis ni p*** idea’ es el nombre del documental que retransmitirá Movistar Plus a partir del 30 de septiembre sobre la figura de Luis Enrique. Uno de los temas que trata esta serie es el duelo de la temporada pasada entre Barcelona y PSG en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El París Saint-Germain terminó avanzando de ronda tras remontar la eliminatoria en el Olímpico de Montjuic. Durante el documental se puede observar que el foco mediático de aquel duelo estuvo sobre los entrenadores: Xavi Hernández y Luis Enrique. El técnico asturiano aparece analizando a su rival, con una dura crítica al juego del equipo culé la temporada pasada.

Luis Enrique se sincera sobre el Barcelona

«La eliminatoria ante el Barça fue horrible, lo siento. Se unió todo lo emocional, volver a casa era una alegría, pero volver a casa contra el club que más me ha dado como jugador y como entrenador… Una sensación horrible para mí, para mis hijos y mi mujer», comenta Luis Enrique. Y es que el PSG eliminó al conjunto azulgrana después de vencer en Montjuic por 1-4.

«Espero no volver a jugar esta temporada (contra el Barcelona). ¡Madre mía! No me puedo imaginar una final contra el Barça, ¡no! Parecería un azucarillo, yo creo. Espero que no se dé», añade el entrenador asturiano sobre un posible enfrentamiento esta temporada contra el Barcelona en la Champions League.

«Habíamos merecido más en el partido de ida y perdimos y hubo muchas críticas a mí que también acaban llegando a mi familia. Pero mi relación con el Barcelona es única. Me siento muy querido tanto por el club como por los aficionados», recuerda sobre la eliminatoria ante el Barça. Y de la propia Champions habla Luis Enrique: «La ilusión de ganar la Champions del PSG te va absorbiendo y comiendo».