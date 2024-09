Sergio Rico, la alternativa oculta del Barcelona a la portería

El ex portero del Sevilla y Paris Saint Germain Sergio Rico sería una de las alternativas que maneja el Barcelona como porteros libres sin equipo. Desde que sufrió el grave accidente que casi le cuesta la vida, el portero andaluz de 31 años no ha disputado ningún partido. De hecho, está libre desde este verano y, pese a llevar tiempo entrenando para recuperar su mejor nivel, no encontró equipo.

El Barcelona podría ser una de las soluciones de Sergio Rico. El conjunto culé anda tras los pasos de un portero que el asegure tener la portería bien cubierta tras la lesión sufrida por Marc-André Ter Stegen. El alemán, según los peores presagios, podría estar fuera de los terrenos de juegos entre 12 y 15 meses. Con pocas certezas de cuándo y cómo regresará el guardameta, los culés buscan y peinan el mercado en busca de una alternativa que convenza y cubra el arco compitiendo con Iñaki Peña.

En las últimas horas, desde la trágica lesión de Ter Stegen, han sido muchos los nombres que se han relacionado al Barcelona, evidentemente todos con su condición de jugador libre, incluso alguno que otro ya con los guantes colgados como son los casos del polaco Wojciech Szcesny o del chileno Claudio Bravo. Con el mercado ya cerrado el club solo puede apostar por fichajes de esta índole y, en el plaza de un mes, puede gastar el 80% del salario del meta lesionado.

Y entre esa lista de jugadores aparece la alternativa oculta del Barcelona a la portería, Sergio Rico, un portero que conmocionó al mundo del fútbol el 28 de mayo de 2023 cuando sufrió un aparatoso accidente en el Rocío del que se desconocen hasta hoy lo que sucedió exactamente. Lo que sí se sabe es que el portero sufrió un traumatismo craneoencefálico que le mantuvo hasta 22 días en coma inducido en la UCI para posteriormente ser operado de una aneurisma cerebral.

Sergio Rico pasó 82 días ingresado en el hospital y perdió hasta 20 kilos, recordemos un futbolista en forma, de complexión delgada. Pese a la gravedad del asunto, lo mejor de la historia es que el portero salió de allí «sin ninguna secuela ni física ni psíquica», por lo que desde hace meses entrena para recuperar su estado habitual para encontrar una nueva aventura que le devuelva a los terrenos de juego donde enfundarse sus guantes.

Este pasado 30 de junio finalizó la vinculación contractual de Sergio Rico con el Paris Saint Germain y desde entonces es jugador libre. Cabe recordar que el futbolista recibió el alta durante el tramo final de estancia en París a las órdenes de Luis Enrique pero éste no juega un partido oficial desde mayo de 2022, con la camiseta del Mallorca en un duelo ante el Granada que acabó goleador (2-6).

Sergio Rico entraría en todos los parámetros que necesita el Barcelona en estos momentos. Un portero que conoce La Liga, que no pediría un sueldo alto y que estaría dispuesto a aceptar un contrato para lo que resta de temporada. La pelota, como casi siempre, en el tejado de los culés…