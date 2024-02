La noticia que todo el mundo esperaba: Sergio Rico volverá a entrenar con el PSG tras 26 días en coma

Sergio Rico está muy cerca de ver la luz al final del túnel. Después del fatal accidente de caballo que estuvo a punto de costarle la vida, el portero español regresará a París en los próximos días para ponerse a las órdenes de Luis Enrique y dar por superado la aneurisma cerebral que sufrió el pasado 28 de mayo de 2023. El guardameta español espera recibir el alta médica para poder vestirse de corto de nuevo.

El portero español estuvo 26 días en coma inducido después de sufrir un sufrió un traumatismo craneoencefálico al caerse de un caballo en El Rocío. Todo ello ocurrió cuando el Paris Saint-Germain se proclamó campeón de la Ligue 1 la pasada temporada. Por ello, los jugadores tuvieron varios días libres y Sergio Rico cogió un avión privado para estar en El Rocío, lugar donde sufrió aquel accidente que le obligó a estar 82 días ingresado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

«Cada día estoy muchísimo mejor. Siento que mi cuerpo vuelve a ser el de antes, diría que me he recuperado al 90 por ciento. En mi cabeza no cabe otra idea que volver a ser portero profesional, todos los médicos me dijeron que podría volver sin problema», decía Sergio Rico recientemente.

Según informa The Athletic este martes, Sergio Rico está recuperado de la aneurisma cerebral que sufrió el pasado 28 de mayo de 2023 y viajará en los próximos días a París con el objetivo de reincorporarse a los entrenamientos del Paris Saint Germain.

El portero sevillano estuvo más de 80 días ingresado y perdió casi 20 kilos, pero no las ganas de volver a competir, ya que está convencido de poder regresar a su mejor nivel. «Si los doctores no temían que no pudiera volver, ¿por qué lo iba a temer yo?», expresó en su entrevista a DAZN hace varias semanas.

Sergio Rico quería volver

«Estoy con ganas de que el médico me dé algo más de libertad porque yo me siento bien. Quiero volver a mi rutina y volver a sentirme futbolista. Perdí 20 kilos… Pesaba sobre 92 y me quedé en 73. Ahora peso 88 kilos», dijo sobre su estado actual, volviendo poco a la normalidad tras casi 90 días hospitalizado y su gran pérdida de peso.

«Lo de volver a jugar lo llevo con demasiada calma, no está en mi mano. Si estuviese en mi mano ya estaría pegando costalazos, acato las órdenes de los doctores, que son los mandan y los que me han salvado la vida, sin pasarme lo más mínimo», confesó recientemente.

Por otro lado, el portero español y su mujer Alba Silva, recibieron una gran noticia a mediados de febrero cuando conocieron que iban a ser padres: «Estamos muy agradecidos con la vida. Después de todo lo que hemos pasado, esta noticia es un regalo. Sobre todo para Sergio, que está emocionadísimo».

La influencer también desveló que antes del accidente de Sergio, «perdimos un bebé. Ahora tenemos miedo de que nos pueda volver a ocurrir. Estamos nerviosos, pero muy ilusionados».