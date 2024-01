Sergio Rico acelera para volver al fútbol: «Mi cuerpo vuelve a ser el de antes»

Sergio Rico continúa recuperándose día a día del grave accidente que sufrió el pasado mes de mayo al ser golpeado varias veces por un caballo en la aldea onubense de El Rocío. El portero del Paris Saint-Germain (PSG) ha concedido una extensa entrevista en la que narra el calvario que pasó durante su estancia en el hospital sevillano Virgen del Rocío, pero dio una alegría al mundo del fútbol afirmando que «vuelve a ser el de antes».

El portero español celebra que su cuerpo está retomando su estado anterior al problema que sufrió hace nueve meses cuando montaba a caballo y que siente que se ha recuperado «al 90 por ciento» después de casi un mes en coma inducido y que puede volver a jugar a nivel profesional.

«Cada día estoy muchísimo mejor. Siento que mi cuerpo vuelve a ser el de antes, diría que me he recuperado al 90 por ciento. En mi cabeza no cabe otra idea que volver a ser portero profesional, todos los médicos me dijeron que podría volver sin problema», destacó Sergio Rico.

El portero sevillano estuvo más de 80 días ingresado y perdió casi 20 kilos, pero no las ganas de volver a competir, ya que está convencido de poder regresar a su mejor nivel. «Si los doctores no temían que no pudiera volver, ¿por qué lo iba a temer yo?», expresó en su entrevista a DAZN.

Su calvario durante el coma

Después de jugar ante el Estrasburgo el pasado mes de abril, Rico viajó rumbo a Sevilla, donde tuvo el accidente que le mantuvo 26 días en coma inducido, de los que no recuerda nada más que «un sueño» en el que coincidía con su padre fallecido.

«Había dos calles, yo iba en una dirección y veía a mi padre en la otra. Le llamaba ¡Papá, papá!, pero no me respondía. Lo he hablado con amigos que se dedican a la psicología y lo que me han dicho es que todavía no era mi momento», concluyó el andaluz.

El regreso del doble campeón de la Europa League con el Sevilla todavía es incierto debido a lo ocurrido, pero según apuntan los médicos y él mismo podrá a sus 30 años regresar a los terrenos de juego a nivel profesional. Pero su padre no fue el único al que Rico hizo mención en sus declaraciones.

También tuvo mención para Sergio Ramos, compañero de equipo la pasada temporada, con el que tuvo una delirante anécdota. Sobre el sevillano comentó que hizo «FaceTime y le empecé a decir que esta mañana había estado en el supermercado y que me había encontrado a sus padres».

Sergio Rico quiere volver al fútbol

«Sergio me seguía el rollo y pensaría: ¿Qué está diciendo este hombre? Luego le dije ya: Bueno, a lo mejor no, no me hagas mucho caso, pero no me dijo en ningún momento el pobre ¡Sergio, pero si estás en el hospital!», comentaba.

«Estoy con ganas de que el médico me dé algo más de libertad porque yo me siento bien. Quiero volver a mi rutina y volver a sentirme futbolista. Perdí 20 kilos… Pesaba sobre 92 y me quedé en 73. Ahora peso 88 kilos», dijo sobre su estado actual, volviendo poco a la normalidad tras casi 90 días hospitalizado y su gran pérdida de peso.

«Lo de volver a jugar lo llevo con demasiada calma, no está en mi mano. Si estuviese en mi mano ya estaría pegando costalazos, acato las órdenes de los doctores, que son los mandan y los que me han salvado la vida, sin pasarme lo más mínimo», confesó recientemente.