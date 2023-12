Sergio Rico da detalles sobre su accidente: «Me crucé con mi padre fallecido»

Han pasado ya siete meses de la impactante noticia del accidente de Sergio Rico, que conmocionó al mundo del deporte. El portero, aún en fase de recuperación pero con el objetivo claro de volver a jugar al fútbol, concedió una nueva entrevista donde dio detalles sobre el accidente y lo que vivió y sintió durante su largo tiempo en coma: un sueño recurrente en el que veía a su padre, ya fallecido.

Sergio Rico, aún jugador del Paris Saint Germain, dejó algunas revelaciones nuevas sobre su accidente en El Rocío y todo lo que vino después, aunque de lo sucedido y lo que le dejó en coma no alberga ningún recuerdo pese al tiempo transcurrido, está borrado de su mente. El meta sufrió un traumatismo craneoencefálico, fue operado de un aneurisma cerebral tras el gran golpe en el cuello que le asestó un caballo en la mencionada romería.

«Solo recuerdo un sueño. Había dos calles, yo iba en una dirección y veía a mi padre en la otra», explicaba Sergio Rico sobre uno de sus sueños recurrentes tras su accidente en el que veía a su padre, fallecido tiempo atrás: «Le llamaba ‘¡Papá, papá!’, pero no me respondía. Lo he hablado con amigos que se dedican a la psicología y lo que me han dicho es que todavía no era mi momento».

No fue al único que mencionó, Sergio Rico, en su entrevista en Dazn, también tuvo mención para Sergio Ramos, compañero de equipo la pasada temporada, con el que tuvo una delirante anécdota. Sobre el sevillano comentó que hizo «FaceTime y le empecé a decir que esta mañana había estado en el supermercado y que me había encontrado a sus padres». «Sergio me seguía el rollo y pensaría: ‘¿Qué está diciendo este hombre?’. Luego le dije ya: ‘Bueno, a lo mejor no, no me hagas mucho caso’, pero no me dijo en ningún momento el pobre ‘¡Sergio, pero si estás en el hospital!», comentaba.

Su primera entrevista

Esta no es la primera entrevista que concede Sergio Rico sobre su accidente y actual recuperación tras estar tanto tiempo en coma, pasando casi tres meses hospitalizado. El futbolista también estuvo en Cope donde dejó muchos detalles sobre todo este duro proceso no sólo para él, sino también para todo su círculo.

«Estoy con ganas de que el médico me dé algo más de libertad porque yo me siento bien…. Quiero volver a mi rutina y volver a sentirme futbolista. Perdí 20 kilos… Pesaba sobre 92 y me quedé en 73. Ahora peso 88 kilos», dice sobre su estado actual, volviendo poco a la normalidad tras casi 90 días hospitalizado y su gran pérdida de peso: «Lo de volver a jugar lo llevo con demasiada calma, no está en mi mano. Si estuviese en mi mano ya estaría pegando costalazos, acato las órdenes de los doctores, que son los mandan y los que me han salvado la vida, sin pasarme los más mínimo».

Otro de los detalles que dejó Sergio Rico sobre su estadía en el hospital generó mucha controversia, más allá de asegurar que no recuerda «absolutamente nada» del golpe recibido ni de ese lapso de tiempo que estuvo en coma inducido. «Estaba sedado con fentanilo. Incluso en el proceso de que me bajaron la sedación, porque no me lo pueden quitar del tirón, no recuerdo nada de ese proceso», revela el portero español, que se emocionaba cuando hablaba de su pareja, Alba Silva, y su madre: «Cuando desperté, creo que estaban conmigo mi mujer y mi madre. Se hace duro y cuesta arriba, mi familia iba a visitarme y no tenían ninguna respuesta, solo veían una persona dormida».

Entre los problemas en su recuperación tras el accidente, Sergio Rico mencionaba que «me costó hablar» pero que en líneas generales todo ha ido bien: «He tenido mucha suerte, gracias a Dios no tengo secuelas, me acuerdo de todo, coordino al hablar todo perfecto. Es un milagro, así lo dicen los médicos. Estamos aquí para seguir dando guerra y deseando volver al terreno de juego; a la doctora la tengo frita. Le escribo cada dos por tres para ver cuándo puedo hacer deporte».

La carta de Sergio Rico a Alba Silva

«Soy muy afortunado de tener a una persona como tú a mi lado y porque te elegiría como mujer una y mil veces más», escribía Sergio Rico en sus redes sociales sobre su mujer, Alba Silva, a la que dedicó unas bonitas líneas: «Después de este tiempo pasado tras el accidente ocurrido, no me queda otra que agradecerte a ti, a mi mujer, a la persona que me ha estado ayudando y apoyándome no solo en lo ocurrido, sino desde el día que nos conocimos hace casi 8 años ya… a ti, Alba Silva».

«Porque te lo mereces, porque has luchado como una campeona y nunca te has rendido, porque confiabas ciegamente en que me recuperaría, porque soy muy afortunado de tener a una persona como tú a mi lado y porque ¡te elegiría como mujer una y mil veces más!, zanjaba el guardameta en su perfil de Instagram.