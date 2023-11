La emotiva carta de Sergio Rico a su mujer Alba Silva agradeciéndole su apoyo en los peores momentos

Sergio Rico ha publicado un emotivo mensaje en las redes sociales hacia su mujer, Alba Silva. El portero del París Saint-Germain continúa recuperándose del accidente que sufrió el pasado 28 de mayo en El Rocío y que le tuvo varias semanas en coma. Ahora, ha querido tener un bonito gesto hacia su mayor apoyo en los peores momentos. «Soy muy afortunado de tener a una persona como tú a mi lado y porque te elegiría como mujer una y mil veces más», ha señalado Rico en sus redes en referencia a su mujer.

El guardameta pasó casi tres meses en el hospital tras ser golpeado por un caballo. Sufrió graves lesiones que le mantuvieron al borde de la muerte hasta que, finalmente, logró salir adelante. Durante todo ese tiempo, Sergio Rico contó con la ayuda y el apoyo incansable de su mujer, a la que ahora ha querido agradecer todo lo que hizo por él.

«Después de este tiempo pasado tras el accidente ocurrido, no me queda otra que agradecerte a ti, a mi mujer, a la persona que me ha estado ayudando y apoyándome no solo en lo ocurrido, sino desde el día que nos conocimos hace casi 8 años ya… a ti, Alba Silva», ha destacado el portero.

En una motiva carta, el meta ha querido darle las gracias a su pareja, con una declaración de amor: «Ya he dado públicamente las gracias a todas esas personas que han estado con nosotros desde todas las partes de este mundo… a familiares y amigos… pero hoy quería agradecértelo a ti mi amor.»

La declaración de Sergio Rico a Alba Silva

Sergio Rico sufrió un accidente durante El Rocío que le ha mantenido desde finales de mayo apartado de los terrenos de juego. El que fuera portero del Sevilla continúa aún recuperándose de las secuelas sufridas tras ser coceado por un caballo. En él, sufrió un problema neurólogico grave con una hemorragia subaracnoidea. Además, tenía una fractura de mandíbula y lesión vertebral.

Tras varios meses ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, el portero recibió el alta médica y salió del hospital. Durante todo ese tiempo tuvo la ayuda de su mujer, que no se separó de él en ningún momento. «Porque te lo mereces, porque has luchado como una campeona y nunca te has rendido, porque confiabas ciegamente en que me recuperaría, porque soy muy afortunado de tener a una persona como tú a mi lado y porque ¡te elegiría como mujer una y mil veces más!», ha apuntado Rico en su perfil de Instagram.

Además, ha querido darle la «enhorabuena» por los éxitos logrados «en tu último proyecto». «Una vez más, muestras tu buen corazón y tu saber estar ante cualquier tipo de adversidad», refleja el meta del PSG. Por último, desvela que todas esas razones fueron las que le llevaron a dar el paso y casarse con ella. «Por eso me enamoré de ti desde el primer día. Te amo muchísimo cariño», finaliza Sergio Rico en su emotiva carta a Alba Silva.