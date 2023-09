Sergio Rico da gracias a la vida y celebra su cumpleaños declarando amor eterno a su mujer

El pasado 28 de mayo Sergio Rico tuvo un accidente con su caballo en la romería de El Rocío (Huelva) y desde el primer momento sus fans mostraron una gran preocupación por él. No fueron los únicos. Su familia no se ha separado de su lado, sobre todo Alba Silva. El comportamiento de la pareja del futbolista ha sido brillante. Ha atendido a los medios para que no circulasen informaciones falsas y siempre ha puesto las cartas sobre la mesa, nunca ha intentado esconder nada. La vida de Sergio Rico ha dado un giro de 180 grados y ahora debe invertir tiempo y esfuerzo en su recuperación.

El portero del Paris Saint-Germain estará una temporada en su casa de Sevilla, donde ha disfrutado del verano al lado de sus familiares y amigos cercanos. Alba Silva ha reconocido que el proceso de sanación está siendo lento, pues hay muchas cosas que solucionar, no solo las secuelas físicas. Alba admite que “llora todo el rato y sin saber el motivo”, por eso se ha puesto en manos de especialistas. La terapia le está viniendo bien, pero todavía le queda un largo camino por recorrer. Aunque lo más importante para ella es que Sergio esté animado.

El cumpleaños de Sergio Rico

El jugador de fútbol cumple años el 1 de septiembre, pero la última celebración que ha organizado ha sido íntima y privada, acorde con el momento que está viviendo. No obstante, para él ha sido muy especial porque ha estado en coma casi tres meses y se ha dado cuenta de la importancia de las pequeñas cosas. Siempre ha sido muy familiar, pero a partir de lo que le pasó se siente todavía más cómodo entre sus familiares y amigos. Sobre todo se ha apoyado en Alba Silva.

Sergio Rico estuvo ingresado en el hospital sevillano Virgen del Rocío. Las puertas del centro siempre estaban llenas de reporteros interesados por su estado de salud. Alba, pese a estar pasando un momento muy delicado, atendió amablemente a todo el mundo y siempre dio datos muy concretos. Mientras Sergio estaba en la UCI y en coma inducido ella se encargó de gestionar la situación de la mejor forma posible para que la fama del deportista no supusiera un problema extra.

Las últimas declaraciones del futbolista

El arquero perdió 23 kilos durante su estancia en el hospital, pero su organismo es fuerte y antes de que le dieran el alta recuperó 10. Los especialistas aseguran que su condición física, después de toda una vida dedicada al deporte, le había ayudado mucho. Sin embargo, los médicos del hospital Virgen del Rocío calificaron su recuperación de “milagrosa”. Recientemente Rico ha aparecido con Alba para dejar claro que celebrar el cumpleaños a su lado “ya es suficiente”.

“Un cumpleaños diferente”

Sergio Rico ha explicado que ha vivido “un cumpleaños diferente”, pero para él ha sido muy importante porque ha contado con la compañía de su pareja. Silvia estaba con él cuando ha dado estas declaraciones y ha reconocido que están afrontando una nueva etapa. Etapa que siempre quedará marcada por el accidente de la aldea de El Rocío.