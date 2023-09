Alba Silva rompe el silencio sobre las profundas secuelas tras el accidente de Sergio Rico

El estado de salud de Sergio Rico ha preocupado a todo el país, pero afortunadamente ha estado muy bien acompañado. El pasado 18 de agosto empezó una nueva vida después de haber pasado 82 días ingresado en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Sufrió un accidente en la aldea de El Rocío y ahora tiene que recuperarse en su domicilio. Su mujer, la influencer Alba Silva, no se ha separado de él durante los casi tres meses de hospitalización y ahora también está a su lado. El portero del París Saint Germain recibió el alta y se encuentra descansando en su residencia andaluza.

Tan cercana como de costumbre, Alba Silva ha explicado a través de sus redes sociales que durante un tiempo estarán en Sevilla. No tienen previsto regresar a París porque en estos momentos lo único que les importa es la salud del jugador de fútbol. Alba ha aprovechado para desvelar las secuelas que está sufriendo Sergio Rico después del accidente. Insiste en que por suerte está fuera de peligro, pero reconoce que ella sigue asustada y que de vez en cuando llora «sin saber el motivo».

“Sigo teniendo ganas de llorar”

Alba Silva disfruta de una relación muy estrecha con sus seguidores y hace unas semanas compartió unas fotografías al lado de Sergio Rico para actualizar su estado. «El amor todo lo cura», escribió. Según ha explicado, el cariño que está recibiendo el jugador de fútbol le ha ayudado a superar una etapa bastante compleja, pero todavía sigue quedando un largo camino por recorrer. Alba ha admitido que sigue teniendo miedo y que lleva un tiempo arrastrando secuelas psicológicas, de hecho ha tenido que pedir ayuda profesional. «Sigo teniendo ganas de llorar todo el tiempo», comenta al respecto.

La influencer ha desvelado que acude a terapia para intentar controlar sus emociones, pero todavía es pronto y debe asumir qué ha pasado poco a poco. Según ha contado, ahora le toca «recuperarse mucho mentalmente» porque han sido unos meses muy complicados. Debemos tener en cuenta que Alba a estado en primera línea durante todo este tiempo. Era ella la que escuchaba el diagnóstico en boca de los médicos y después tenía la generosidad de compartir ciertos detalles con los medios para que no hubiera en circulación ninguna noticia falsa. Su labor ha sido impecable y ahora está pagando las consecuencias emocionales.

Las secuelas del accidente de Sergio Rico

Naturalmente el más afectado del accidente ha sido Sergio Rico, pero su pareja también lo ha pasado muy mal y ha pensado que la única solución era recurrir a los profesionales. «Estoy en terapia y me ayuda bastante. Necesito tiempo para asimilar todo lo que ha pasado estos últimos meses», ha comentado en su Instagram después de una ronda de preguntas y respuesta. No obstante, ha dejado claro que está más tranquila porque la situación del deportista no es alarmante. «Aún sabiendo que está todo más o menos controlado, sigo teniendo muchas ganas de llorar».

Alba Silva desvela cómo afrontó la noticia

El comportamiento de Alba ha sido impecable y ahora ha explicado cómo consiguió afrontar la triste noticia. «Pensar que todo iba a salir bien me ayudaba también a mí para afrontar cada día, aunque había días que no tenía fuerzas para levantarme. Solo pensaba en él, que me necesitaba y no me permitía caer». El futbolista está siguiendo un tratamiento para recuperar su forma física poco a poco y para conseguir que su vida vuelvan a la normalidad, pues él también tiene secuelas.