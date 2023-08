Salen a la luz nuevas imágenes de Sergio Rico tras su salida del Hospital

La mujer de Sergio Rico ha desvelado este miércoles en sus redes sociales nuevas imágenes del guardameta del Paris Saint-Germain tras su salida del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. La recuperación del portero español sigue mejorando y en las nuevas imágenes que han visto la luz se puede observar dicho progreso.

«Estoy muy emocionado y agradecido por todos los mensajes que estoy recibiendo. Por fin estoy ya en casa, con mi mujer Alba Silva y mi familia que es lo que más necesitaba. A partir de ahora me toca trabajar duro para recuperarme al 100%», afirmó Sergio Rico en sus redes sociales tras salir del Hospital.

Sergio Rico abandonó el Hospital Virgen del Rocío el pasado viernes después de casi tres meses ingresado y dio sus primeras declaraciones ante los medios de comunicación. El portero dejó claro que se encuentra en buen estado y quiso dar las gracias a todas las personas que le han apoyado en estos momentos.

«El cerebro dicen que es inteligente y borra este tipo de sucesos. Ha sido un sueño. Me desperté en el hospital y gracias a Dios he salido. Me siento muy emocionado, muy feliz y dando gracias. Doy gracias a mi mujer, a mi familia, a todos los que lo han estado aquí… Ella ha pasado 20 horas diarias conmigo. Estoy muy agradecido y sin su apoyo no habría sido posible», afirmó el portero español.

Su mujer, Alba Silva, ha desvelado en las últimas horas unas nuevas imágenes desde su salida del Hospital. En ellas se puede observar al portero español en su piscina junto a su mujer, mientras se recupera al 100% del accidente sufrido hace casi tres meses y por el que ha tenido que estar ingresado en el Hospital todo este tiempo.