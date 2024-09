Hansi Flick: «Confiamos en Iñaki Peña, pero veremos qué es lo que hacemos»

«Miraremos las opciones que tenemos. Ahora no tenemos presión, hablaremos con De la Fuente, que ha entrenado durante muchos años a porteros de nivel mundial. Será la primera persona con la que hable. Iremos viendo», continuó diciendo sobre un posible sustituto de Ter Stegen.

Sobre Lewandowski: «No me sorprende, en absoluto. Ha marcado seis goles y sabemos que lo puede hacer muy bien. Necesitamos que los jugadores estén a su lado y que puedan marcar. Queremos jugar bien, también para la afición. Ahora volveremos después de 25 días a casa y reencontrarnos con los aficionados del Barça».

Hansi Flick insistió en que Lamine Yamal no necesita descanso de momento: «Ya lo veremos. Tenemos todos los datos de los jugadores, ahora mismo no tiene que descansar. Se siente bien. Lo miraremos, pero no creo que necesite descansar mañana. También es importante empezar bien casa, con una gran alineación titular. Tenemos que seguir rindiendo así y enseñárselo a nuestros aficionados».

Hansi Flick y las faltas a Lamine Yamal

«Es bueno cuidar de estos jugadores en particular y de todos, en general. No creo que sea un problema de arbitraje. Aquella entrada fue amonestado con amarilla, está bien», dijo sobre las faltas que ha venido recibiendo Lamine Yamal. «Hemos visto y analizado el partido contra el Villarreal y hemos visto cosas por mejorar. Aún no hemos llegado al final del camino, siempre se puede hacer un poquito más», añadió.