La dura confesión de Yeremy Pino sobre Ter Stegen: «Estuve cinco minutos jugando y llorando»

Yeremy Pino sabe mejor que nadie lo que es sufrir una rotura de rodilla. El extremo español del Villarreal estuvo una temporada en el dique seco por una rotura del ligamento cruzado anterior. Y este domingo, además, por cuestiones del destino estuvo involucrado en la lesión de Ter Stegen en La Cerámica. Después de lo ocurrido, el jugador del Villarreal llevó a cabo una dura confesión de cómo vivió el infortunio del portero alemán.

«Me vi involucrado en la jugada, no quise hacerle de forma intencionada daño, fue un cúmulo de cosas y no pude controlar los sentimientos y rompí a llorar. Estuve cinco minutos jugando y llorando», recordó. Y es que Yeremy Pino intentó molestar a Ter Stegen a la salida del córner con el objetivo de que no pudiera coger el balón con facilidad. Y en ese momento, el capitán del Barcelona apoyó mal y acabó rompiéndose el tendón rotuliano de su pierna derecha.

Yeremy Pino explicó cómo vivió el momento: «Cuando cae al suelo, empieza como a tener mareos y se queja de la espalda, nadie se fijó en la rodilla, pero de repente se mira la rodilla y tenía la rótula fuera, no pusimos todos las manos en la cabeza y comenzamos a pedir ayuda, fue muy complicado de ver».

En una entrevista para DAZN, el futbolista del Villarreal e internacional con la Absoluta cuenta que habló con los jugadores del Barcelona para transmitirles fuerza y apoyo para Ter Stegen: «Le pregunté a Robert (Lewandowski) que cómo estaba al salir del vestuario y a Pedri, Lamine y Ansu les dije que le dieran muchos ánimos, que lo siento si pude molestar ahí, y le deseo una pronta recuperación».

Lesión de Ter Stegen

El Barça confirmó la mala noticia este lunes. Ter Stegen tiene una rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha. El guardameta alemán abandonó el Estadio de La Cerámica en camilla tras una mala caída al saltar a por un balón y, por desgracia, los peores presagios se han confirmado. Esta tarde pasará por quirófano para operarse y después sacarán otro parte médico, determinando el tiempo de baja, que será de más de siete meses. El portero dice adiós a la temporada.

«Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Marc ter Stegen tiene una rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha. Esta tarde se someterá a tratamiento quirúrgico. Al finalizar la intervención se facilitará un nuevo parte médico», comienza diciendo el comunicado.

«Cabe recordar que el guardameta del Barça, titular en el partido contra el Villarreal en el estadio de la Cerámica, tuvo que abandonar el terreno de juego justo antes del descanso. La lesión se produjo en una jugada en la que intentó cazar un balón aéreo y pisó mal en la caída. Rápidamente, pidió el cambio y abandonó el partido con mucho dolor», añade el club azulgrana.