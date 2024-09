Todas las opciones que maneja el Barcelona para sustituir a Ter Stegen

El Barcelona sigue dándole vueltas a qué hará con la portería tras la grave lesión que sufrió ante el Villarreal Marc-André Ter Stegen y hoy era el día cumbre en Can Barça entre el director deportivo Deco y el técnico culé Hansi Flick para determinar qué plan seguir y valorar todas las opciones. La tesitura del club es compleja, quedan solo con Iñaki Peña y los metas de La Masía, Kochen y Astralaga. Hay un plazo de un mes para aprovecharse de la norma de LaLiga con el salario de Ter Stegen, por lo que esperarse a enero traería problemas con posibles inscripciones.

En las últimas horas, desde que se conoció la lesión de Ter Stegen, no han parado de sonar nombres ligados a un posible interés del Barcelona. Las opciones en el mercado de jugadores libres son reducidas, tanto que incluso se están valorando con relativa seriedad la posibilidad de sacar del exilio, del retiro, a un par de jugadores que anunciaron su retirada del fútbol este verano, que colgaron las botas.

En estos momentos, el Barcelona tiene de plazo hasta el 22 de octubre para usar el 80% de la ficha de Ter Stegen para reemplazar al guardameta (u otro tipo de fichaje), aunque este debe estar en paro. La posibilidad de esperar al mercado invernal para fichar a una alternativa sería en otras condiciones, ya que ya no podría usar esta cláusula que habilita La Liga y tendrían que volver a vérselas con la regla 1:1 que tantos problemas ha traído ya a la entidad.

En esa lista de porteros libres o recientemente retirados que maneja el Barcelona estaría subrayado el nombre de Wojciech Szczesny. El polaco, ex de equipos como Arsenal y en última instancia Juventus, se retiró este verano para sorpresa de muchos. Le quedaba fútbol en sus guantes pero son de esas decisiones que parecen bien tomadas. En cualquier caso, una llamada del Barcelona podría cambiar sus planes a corto plazo y, su relación con Robert Lewandowski, sumaría puntos en favor de los culés.

No es, en cualquier caso, el único que está encima de la mesa o ha salido vinculado con el Barcelona en las últimas horas. Viejos conocidos de La Liga y del propio Barça como es Claudio Bravo o el ex madridista Keylor Navas también son opciones, así como otros metas como Jordi Masip o Edgar Badía. También el ex del Liverpool y protagonista en una de las Orejonas del Real Madrid como Loris Karius. Son los nombres disponibles, así que en el caso de acabar tomando esta vía debe ser uno de ellos, son los que están en la terna.

Iñaki Peña, molesto por la búsqueda de sustituto

Por otro lado, el baile de nombres de porteros de las últimas horas no ha sentado nada bien a otro portero en el vestuario culé, Iñaki Peña. Que ante la lesión de Ter Stegen la primera respuesta haya sido la de acudir al mercado y peinar las opciones de jugadores libres no deja en buen lugar al portero alicantino de 25 años, que debe ocupar su lugar pero que siente que la confianza en sus capacidades están más que mermadas desde el curso pasado.

Y es una realidad que, durante la baja por ciática de Ter Stegen, Iñaki Peña quedó señalado durante las horas más bajas del Barcelona de Xavi Hernández, donde pocos jugadores rendían a un nivel alto y el equipo encajó numerosos goles. Ahí el alicantino no logró ganarse un sitio ni hacerse valer, dejando escapar su primera oportunidad. Ahora podría tener otra.